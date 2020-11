La culture du chanvre en France : opportunité ou ennemi de l’environnement ?

Le chanvre est issu du cannabis, mais constitue une plante aux ressources parfois insoupçonnées, notamment en France. Grâce à ses nombreux terrains agricoles, l’Hexagone est rapidement devenu un lieu de culture du chanvre. Mais que représente cette culture intensive pour l’environnement ? Retour sur cette problématique dans cet article.

Chanvre et environnement en France

Saviez-vous que le chanvre a été utilisé pendant des décennies pour créer du textile ? Le chanvre était alors utile pour créer des toiles, des draps ou encore d’autres tissus. Son principal atout : sa dimension écologique. Le chanvre est en effet recyclable et biodégradable, en présentant des vertus toujours plus révolutionnaires : isolant, résistant à l’eau…

De plus, il est favorable aux sols qui le cultivent. Il s’agit d’une plante résistante, qui peut éliminer les mauvaises herbes et toxines à elle seule. Le chanvre a permis de nettoyer certaines parcelles en France et de les convertir en sol durable. Sans parler du fait qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser des pesticides pour cultiver le chanvre.

La France est bien connue pour ses nombreuses entreprises dans les domaines de la beauté, du cosmétique ou encore, de la santé, ce qui fait que la filière du chanvre s’est rapidement développée. Pourtant, le chanvre présente bien d’autres opportunités, y compris pour l’environnement.

Opportunités liées à la culture de chanvre

Le chanvre est bien connu pour ses nombreux nutriments, pouvant servir à la peau ou à l’organisme : en utilisant régulièrement une huile de chanvre, il est possible d’améliorer la qualité de sa peau, de lutter contre le stress ou bien de mieux digérer. Aussi, la teneur en vitamines et en protéines du chanvre offre une alternative végétale pour des préparations culinaires. Pas étonnant que le chanvre gagne du terrain, et que le marché français s’adapte.

Récemment, le chanvre a été appliqué dans le domaine du bâtiment, grâce à ses vertus isolantes. La fibre de la tige, ainsi que les feuilles, sont utilisées comme isolant ou comme copeaux en maçonnerie. Il s’agit d’un matériau écologique, ayant de bons résultats au niveau de l’isolation. Cela est légèrement plus cher, mais très en demande, et cela crée des emplois : que demander de plus ?

Une culture responsable et écologique

La France compte aujourd’hui 6 chanvrières et plus de 17 000 hectares consacrés à la culture du chanvre. Mais face aux nombreuses opportunités de développement, et à la dimension écologique et environnementale du chanvre, ces chiffres pourraient continuer d’évoluer. Le chanvre est considéré comme une culture d’avenir : entre la graine, la tige et les feuilles, qui possèdent chacune des vertus différentes, il est possible de créer des poudres, de la paille, des compléments nutritifs, à destination de plusieurs secteurs d’activités.

De fait, le chanvre s’utilise dans sa totalité : il n’y a pas de gâchis. Sa structure racinaire est positive pour les sols, mais aussi pour le réchauffement climatique : contrairement à d’autres plantes, le chanvre stocke le CO2. C’est aussi une plante très appréciée de l’écosystème animalier, qui contribue à une certaine stabilité.