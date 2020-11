Fermer les commerces était une décision « psychologique », selon Frank Vandenbroucke

Interrogé par un journaliste de la VRT, le ministre de la santé Frank Vandenbroucke (sp.a) a expliqué que « faire du shopping ne comportait pas vraiment de risque quand tout était bien contrôlé » mais que la fermeture des magasins était surtout une mesure « psychologique ». « A un moment on avait besoin de prendre une décision choc, il fallait un électrochoc et cela impliquait que l’on ferme immédiatement les commerces non essentiels », a expliqué le ministre de la Santé au journaliste de la VRT. Il a indiqué que le fait de faire des emplettes dans les magasins ne présente a priori « pas de grand risque » d’augmenter la propagation du coronavirus, si cela se fait de manière contrôlée. La fermeture des commerces non essentiels a tout de même été décrétée fin octobre, car il fallait provoquer un « choc » dans la population, démontrer qu’il fallait agir avec force. Si ces propos ont été soutenu par le ministre flamand Bart Somers (Open Vld) dans l’émission De Ochtend, disant que cette mesure était « nécessaire », ils ont néanmoins créé des remous dans la classe politique.

La cheffe de groupe cdH à la Chambre, Catherine Fonck, a ainsi qualifié cette interview de « surréaliste ». « J’ai toujours plaidé pour des mesures fortes et cohérentes vu la gravité de l’épidémie. Mais cette interview est surréaliste: les commerces fermés parce qu’il fallait une ‘décision choc’. Quel cynisme face à tous ceux qui sont aujourd’hui laminés par la perte de leur activité », a écrit Mme Fonck sur Twitter.

De son côté, Bart de Wever n’a pas dit autre chose: « Nous pensions qu’ils se basaient sur la raison et la science. Mais non. Si vous voulez mener à la faillite les commerçants et convaincre les Belges de ne plus suivre les mesures, c’est exactement comme ça qu’il faut faire. »

Dimanche, l’infectiologue flamande Erika Vlieghe avait confirmé au micro de la VRT que la fermeture des magasins était une décision politique, le shopping ne présentant sans doute pas de risque particulier si l’on évite de s’agglutiner et que l’on suit quelques règles.