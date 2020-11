Des indicateurs en baisse sauf chez les enfants et les ados

Les indicateurs de l’évolution de l’épidémie sont toujours en baisse, selon Sciensano. Il y a eu 2.390 cas de Covid-19 diagnostiqués par jour en Belgique, selon la moyenne portant sur les sept derniers jours. On a toutefois constaté une augmentation du pourcentage de tests positifs chez les enfants et adolescents.

Sur la même période de calcul, 132,7 personnes sont décédées en moyenne chaque jour (-24%) des suites du Covid-19, qui a tué au moins 16.547 personnes en Belgique.

Dans le même temps, 28.811 tests de dépistage quotidiens ont été effectués en moyenne, pour un taux de positivité s’élevant à 10,4%.

Parmi les 3.989 patients actuellement hospitalisés pour cause d’infection au Sars-Cov-2 (-21%), 906 sont traités aux soins intensifs (-24%). En moyenne, 229,1 admissions à l’hôpital ont été enregistrées du 23 au 29 novembre (-25%). L’incidence, qui rend compte du nombre de nouveaux cas par tranche de 100.000 habitants, s’établit à 376,2 (-36,9%) pour la période du 13 au 26 novembre. Le taux de reproduction du virus reste lui sous le seuil fatidique de 1 dans toutes les provinces, avec une estimation médiane de 0,813 à l’échelle nationale.

« Si on continue ainsi, on devrait atteindre les 75 nouvelles hospitalisations par jour d’ici les fêtes de fin d’année », a déclaré Yves Van Laethem.

En baisse sauf chez les enfants et les ados

« Cette diminution se ressent dans toutes les catégories d’âge en Belgique. Cependant, chez les enfants et adolescents, on constate une augmentation du pourcentage de tests positifs », a déclaré Steven Van Gucht.

« Si on se base sur les chiffres des PMS, le nombre de cas positif est faible tant chez les enfants que chez les enseignants », a ajouté Yves Van Laethem sur les chiffres suite à la réouverture des écoles en Belgique. « Cependant, il y a une augmentation du pourcentage de tests positifs chez les enfants et les adolescents. Mais on ne sait pas si cela est dû à la réouverture des écoles ».

Le point sur les différents tests

Un test rapide est un test dont le résultat est disponible dans les 20 minutes après le prélèvement. « Pour rappel, les tests antigéniques ne sont positifs que s’il y a beaucoup de virus. S’il y a « un peu » de virus, le test sera négatif alors que vous êtes déjà porteur du microbe », a expliqué Yves Van Laethem. Ces tests peuvent donc être utilisés dans les 5 premiers jours, lorsqu’on est malade, pour confirmer le diagnostic.

Il y a aussi les tests PCR. Les tests les plus utilisés depuis le mois de mars. Ils sont plus complexes et plus sensibles, jusqu’à mille fois, que les tests antigénique. « Les tests PCR vont être capable de détecter une infime quantité de virus. Par exemple, lorsque vous venez d’être infecté et que le microbe n’a pas eu le temps de se multiplier. Il va aussi en détecter, lorsqu’il reste uniquement des « déchets viraux » et que vous n’êtes donc plus contaminant. Le test PCR peut rester positif jusqu’à 1 à 2 mois. »

Il y a enfin les autotests. Là où un professionnel de santé n’intervient pas. « Ces tests sont moins fiables et moins précis » que les autres. « Ils peuvent donner un faux sentiment de sécurité et augmenter la transmission du virus », selon Yves Van Laethem. En Europe, il n’y a actuellement pas d’autotest légal disponible pour détecter le Covid-19, mais cela pourrait arriver.

« Si vous avez des doutes, contactez votre médecin traitant et effectuez un test fiable« , conclut, à ce sujet, Yves Van Laethem.

Yves Van Laethem a aussi été interrogé sur la nouvelle stratégie de testing en Belgique: « Il y a actuellement 28.000 tests par jour en Belgique, il n’y a pas encore d’augmentation. C’est dans le courant de cette semaine qu’on pourrait voir une augmentation du nombre de test. »