« Ça a changé ma vie » : Melissa Gilbert, alias Laura Ingalls, témoigne après une lourde opération

Une semaine après avoir subi une quatrième opération de la colonne vertébrale, la star de « La Petite Maison dans la Prairie » Melissa Gilbert a donné de ses nouvelles à ses fans. Soulagée, cette nouvelle opération la libère enfin de ses douleurs atroces.

« Même si cela ne fait qu’une semaine que je suis sortie, il est clair que cette chirurgie a été une expérience qui changera ma vie », écrit l’actrice de 56 ans sur Instagram. Cette opération de la colonne vertébrale, la quatrième que subit Melissa Gilbert, alias Laura Ingalls dans « La Petite Maison dans la Prairie », fut un réel succès.

Trois essais ratés

Il faut dire que c’est un véritable soulagement pour elle, qui souffrait depuis une vingtaine d’années de douleurs à la nuque et au dos. Malgré trois premières opérations de fusion de vertèbres cervicales, l’actrice star des années 1980 souffrait encore de douleurs constantes.

Prise en charge cette année par le DISC Sports & Spine Center de Newport Beach, Melissa Gilbert a raconté son séjour à l’hôpital sur Instagram. « Il n’y a rien de trop dégoûtant ou de trop gore mais je voulais partager ça avec vous. Tout particulièrement si certains d’entre vous souffrent de problèmes similaires », explique-t-elle. L’actrice raconte comment son médecin a pu réparer les dégâts causés par la dernière opération ratée.

« Il a pu s’occuper des éperons osseux qui provoquaient un engourdissement dans ma main droite et il a pu installer une prothèse discale » détaillait-elle après son réveil.

« Je suis enfin capable de jouer avec mon petit-fils »

Enfin libérée de ses atroces douleurs, l’actrice assure qu’elle va désormais « se concentrer sur sa convalescence et rester loin de la Covid-19. »

Opérée en Californie, Melissa Gilbert a passé son Thanksgiving loin de ses proches, tous rassemblés à New York où elle vit habituellement. « Même si je suis loin de ceux qui me sont chers, j’ai tellement de gratitude. Je sais que cet isolement n’est que temporaire et que le prochain Thanksgiving, non seulement nous serons à nouveau réunis, mais surtout je serai capable de cuisiner, jouer avec mon petit-fils et profiter de ces vacances libérée de toute douleur et limite. »