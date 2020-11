Saint-Nicolas: Quelques livres à glisser dans les souliers de nos enfants

Aujourd’hui, plus que jamais, libraires et auteurs ont besoin de nous! Alors pour la Saint-Nicolas, pensons à placer des livres dans les souliers de nos petits écoliers. Voici une sélection d’albums qui feront sans aucun doute plaisir à nos bambins.

Un ours tout bleu

As-tu déjà vu un ours bleu? Dans un bois pas très loin d’ici, habite Ours Bleu. Il est différent de ses amis, qui eux sont tout bruns. Le pauvre animal au pelage bleu est souvent moqué par ses compagnons. Cela le rend si triste qu’il décide de quitter la forêt à la recherche d’un ami qui lui ressemble. Malheureusement pour l’ours, cette quête s’avère bien plus difficile qu’elle n’y paraît. Les autres espèces à la couleur identique ne veulent pas se lier d’amitié avec lui. Et si finalement, l’amitié qu’il cherche se trouvait ailleurs? «Ours Bleu» est un véritable coup de cœur! Les dessins sont magnifiques et l’histoire, touchante. La jeune auteure et illustratrice, Silvia Gilli, rêvait déjà de ce projet il y a quelques années. Cette résidente de Tongrinne à Sombreffe l’a finalement concrétisé lors du premier confinement. «Ours Bleu, c’est une histoire née il y a déjà 10 ans pour conforter un ‘grand enfant’ dans un moment un peu difficile. Le texte était là, mais les dessins avaient du mal à sortir», peut-on lire sur la page Facebook Les histoires de Pigi. Le résultat nous offre un tendre moment, une bulle d’air, à partager avec son petit bout de chou. Silvia Gilli a auto-édité ses albums. Vous pouvez la contacter directement via sa page Facebook. Un petit joyau à découvrir au plus vite! À partir de 3 ans.

«Ours Bleu», de Silvia Gilli, auto-édition, Facebook: les histoires de Pigi, 12€

J’ai un crapaud dans la gorge

Qu’arrive-t-il à Marilou? Alors qu’il y a à peine 5 minutes, elle était joyeuse, la voilà qui n’arrive pas à s’arrêter de pleurer! Et que trouve son ami Zaza dans sa gorge? Un… crapaud! L’expression «avoir un crapaud dans la gorge» vient d’Italie et est utilisée lorsque l’on a envie de pleurer sans savoir pourquoi. Une fois de plus, la jeune auteure-illustratrice, Silvia Gilli, nous propose un album joliment illustré. La mise en scène des personnages plaira à coup sûr à vos bambins qui trouveront ce crapaud très futé et surtout, bien marrant! Pour vous procurer ce livre, rendez-vous sur la page Facebook Les histoires de Pigi. À partir de 3 ans.

«Un crapaud dans la gorge», de Silvia Gilli, auto-édition, Facebook: les histoires de Pigi, 12€

La vallée de l’espoir

Apolline est une petite fille joyeuse qui aime prendre soin des fleurs. Mais un jour, un énorme nuage noir vient assombrir la vallée, faisant dépérir un par un les tournesols que la petite fille avait plantés. Apolline ressent d’abord une grande tristesse avant que la colère ne la gagne. Mais en réalité, c’est l’espoir qui va naître en elle qui va lui permettre de sauver les fleurs et la vallée. C’est un livre lumineux et rempli d’espoir que nous livre Hen Swee Lim. À travers cet album, l’auteur veut nous faire découvrir un lieu particulier: la Vallée de l’Espoir. Dans ce camp de quarantaine, les personnes âgées qui y vivent ont été forcées d’y demeurer dès leur plus jeune âge lorsqu’elles ont attrapé la lèpre. Elles ont finalement fait le choix d’y rester après leur guérison. «Apolline et la vallée de l’espoir» est une jolie métaphore à découvrir avec les enfants âgés de 4 ans et plus.

«Apolline et la vallée de l’espoir», d’Heng Swee Lim, éditions Grasset jeunesse, 48 pages, 15,50€

Pétronia, la cousine du Petit Prince

La Princesse Pétronia est en surpoids et n’a pas très bon caractère. Elle vit seule sur une planète minuscule, et passe son temps à réfléchir le monde. Elle est envieuse et sarcastique. Vous l’aurez compris: «La grosse Princesse Pétronia» est une parodie du Petit Prince de Saint-Exupéry. L’album, présenté sous la forme d’une BD, est décapant. Le dessin est simple et les textes hilarants. L’auteure, Katharina Greve, se «moque» gentiment des contes de fée. «Et je devrais être heureuse et avoir beaucoup d’enfants. Bah!», conclut Pétronia. À partir de 12 ans.

«La Grosse Princesse Pétronia», de Katharina Greve, éditions Actes Sud, 104 pages, 18,50€

L’union fait la force

Il était une fois trois poules qui vivaient dans un joli poulailler. Elles aimaient caqueter toute la journée. Elles s’amusaient bien et avaient une vie bien tranquille. Jusqu’au jour où un renard a fait son apparition. Derrière ses grands airs d’intellectuel et ses questionnements sur la liberté de chacun, le prédateur va essayer de piéger les poulettes. Mais ces dernières ont une force insoupçonnée: leur union! Car ne dit-on pas que l’union fait la force? «Le renard et le poulailler» est un album sympathique qui revient sur les questions de liberté, d’union et de courage. Une histoire à découvrir dès 3ans.

«Le renard et le poulailler», de Guillaume Meurice et Aurore Damant, éditions Michel Lafon, 30 pages, 12,95€