Coronavirus: les élèves du secondaire plus stressés et moins confiants

Après quatre mois d’enseignement à distance et deux mois de grandes vacances, seuls 58% des élèves du deuxième et du troisième degré du secondaire disaient se sentir heureux fin septembre.

En juin dernier, lors de la première partie de l’enquête menée par les universités de l’UCLouvain et de l’ULiège, évoquée dans Le Soir, 68% de ces élèves se disaient heureux. Deux ans auparavant, ils étaient 77%. En septembre cette année, pas moins de 42% d’élèves des 2e et 3e degrés du secondaire se disaient «pas très heureux», voire «pas heureux du tout». Ils étaient 32% en juin et 23% en 2018.

Du côté des plus jeunes en revanche (les 12-14 ans), la crise sanitaire semblerait avoir un impact moindre sur le sentiment de bonheur. 73 % des élèves du 1er degré secondaire se disent «heureux» voire «très heureux». En 2018, ils étaient 80 %. Pas de différence significative donc. Même chose pour les émotions positives ressenties qui n’ont pas diminué après la rentrée.

Plus de la moitié des élèves du secondaire (53%) ont en outre du mal à s’accoutumer au port du masque, à cause de la difficulté à suivre le cours lorsque l’enseignant porte un masque et celle d’entrer en relation avec les autres élèves.