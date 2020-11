Voici le nom du grand gagnant de la deuxième saison de « Mask Singer »

Depuis un mois et demi, le personnage du manchot intrigue les fans de cette deuxième saison de « Mask Singer ». Hier, les téléspectateurs ont découvert le nom celui, ou plutôt de celle, qui a succédé à Laurence Boccolini.

Il restait trois candidats en lice lors de cette finale de « Mask Singer »: le dragon, le robot et le manchot. Et c’est finalement le manchot qui a remporté hier soir cette deuxième édition de l’émission. Un peu plus tôt dans la soirée, les téléspectateurs avaient découvert l’identité du dragon (Issa Doumbia), le premier éliminé de la soirée, et du robot (Daniel Lévi/« Les dix commandements »).

#MaskSinger

Voici les finalistes de cette saison : le Dragon 🐲, le Manchot 🐧 et le Robot 🤖 !

Qui est votre favori ? pic.twitter.com/I1GmhYJHSg — Mask Singer TF1 (@MaskSinger_TF1) November 21, 2020

Restait donc à découvrir qui se cachait derrière le manchot. Sans surprise, c’est Larusso qui se camouflait sous ce costume! Si elle a remporté la victoire finale, son identité avait été découverte dès le premier épisode par les enquêteurs. La chanteuse de 41 ans avait surtout été trahie par sa voix, plutôt que par les indices la concernant.

#MaskSinger

Bravo au Manchot 🐧 qui remporte la saison 2 de Mask Singer 👏👏👏 pic.twitter.com/kgHqTGyMYe — Mask Singer TF1 (@MaskSinger_TF1) November 28, 2020

Ce samedi, TF1 s’est félicitée des audiences réalisées par l’émission de Camille Combal. 5.442.000 millions de téléspectateurs ont notamment suivi la finale, soit 24,3% du public.