Et la chanson la plus recherchée sur Shazam est…

« Wake Me Up » d’Avicii a perdu le titre de chanson la plus « shazamée » de l’histoire. Surprise, c’est une artiste qui n’a pas encore sorti d’album qui décroche cette distinction.

Il y a quelques jours, le Guinness des records a annoncé qu’un morceau avait dépassé « Wake Me Up » d’Avicii pour le titre de chanson la plus recherchée sur Shazam. « Dance Monkey », de Tones And I, vient en effet de décrocher ce titre honorifique avec 36,6 millions de recherches depuis sa sortie en mai 2019.

Il s’agit d’une belle consécration pour la chanteuse australienne qui vivait encore dans l’anonymat début 2019. « Dance Monkey », qui l’a propulsée sous le feu des projecteurs, a atteint la première position des « charts » dans plus de 30 pays. Elle compte également près d’1,4 milliard de vues sur YouTube.

« C’est une chanson à propos d’un moment durant lequel j’étais frustrée car les gens n’avaient plus de patience », expliquait l’année dernière la chanteuse de 22 ans. « Ils avaient leurs téléphones, avaient attrapé un musicien ambulant qui était vraiment sexy, et les gens voulaient que j’aille près de lui. Si vous remplacez le mot ‘dance’ par ‘sing’ (chante), c’est assez explicite », a-t-elle détaillé.

D’après CNN, Tones And I devrait sortir son premier album d’ici la fin de l’année.