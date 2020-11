« Oncle Frank », un road movie émouvant mais prévisible

Avec « Oncle Frank », le réalisateur Alan Ball revient avec un road movie sur un homme gay confronté à son passé.

Toutes les familles ont un tonton bizarre! Chez la jeune Beth, l’oncle en question s’appelle Frank. Elle l’adore, et ne comprend pas pourquoi son grand-père est si glacial avec lui. Quand elle arrive à New York pour ses études, le franc tombe: Frank est gay. Et dans les années 70, ça ne passe malheureusement pas partout. À peine le temps de digérer la nouvelle qu’une autre tombe: son papy grincheux est décédé… et un road-trip vers le Sud familial s’impose au duo. Réalisé par Alan Ball, le créateur de ‘Six Feet Under’ et ‘True Blood’, ce drame émouvant mais très prévisible manque de mordant, surtout dans la confrontation familiale finale. Sans pour autant gâcher notre plaisir de voir une galerie d’acteurs impeccable passer de la maladresse à la réconciliation.

3/5

Offre temporaire: regardez de nouveaux films et séries gratuitement

Grâce à la période d’essai d’Amazon Prime Video. vous pouvez regarder des films et des séries gratuitement pendant 30 jours. Vous y retrouverez la série Twilight, la série Harry Potter, Le Joker, etc. Alors que Disney+ a Marvel, les films DC (Batman, Superman, ..) sont sur Amazon Prime Video ! Vous pouvez également regarder le dernier film de la série « Borat », « Borat Subsequent Movie Film ». Et en plus de cela, Prime Video a ses propres films originaux. Alors essayez-le gratuitement pendant 30 jours dès aujourd’hui.