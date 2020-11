« Noelle », et si le Père Noël était une femme ?

Tout le monde connaît le Père Noël… mais avez-vous déjà entendu parler de sa fille?

Elle s’appelle Noelle et a pour mission d’arroser son frère Nick de bonne humeur, afin qu’il reprenne le flambeau de leur paternel en fanfare. Mais Nick rêve de contrées ensoleillées, et voit bien ce que Noelle n’a pas encore compris: le job est fait pour elle! Une femme dans la peau du Père Noël? On dit oui! Et avec la pétillante Anna Kendrick (‘Pitch Perfect’) dans le rôle, on sabre directement le champagne! Notre emballement ne tient pourtant pas longtemps. L’intrigue est aussi prévisible que la couleur d’un sapin, et l’animation des rennes fait penser à celle des pubs pour Monsieur Propre. Les vannes fonctionnent, une larmichette vous attend même à la fin, mais le miracle n’aura jamais lieu.

2/5