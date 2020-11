Koh-Lanta: le beau souvenir de Loïc avec Bertrand-Kamal jamais diffusé

Dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, Loïc est revenu sur un beau souvenir qu’il a partagé avec Bertrand-Kamal sur le camp vert.

On le sait, Loïc et Bertrand-Kamal étaient très proches, que ce soit dans l’aventure ou dans la vie de tous les jours. C’est d’ailleurs le Savoyard, qui, le premier, a apporté publiquement son soutien à « Béka » dans son combat contre le cancer du pancréas.

Ce jeudi, à la veille de sa victoire dans l’orientation, Loïc a profité d’une session « questions-réponses » avec sa communauté sur YouTube pour dévoiler un souvenir d’aventure qu’il a partagé avec Bertrand-Kamal.

« C’est une anecdote qui s’est passée hors caméras », a-t-il expliqué. « Dommage qu’il n’y avait pas de caméras parce que ça aurait pu être vraiment drôle ! C’était chez les Verts, il y avait une poule ou un coq, ça faisait plusieurs nuits qu’on l’entendait. Il commençait vraiment à nous emmerder un petit peu. Un jour, il s’est approché un petit trop près, du coup Béka a pris la machette et on a commencé à lui courir après ! La scène était plutôt humoristique parce qu’on me voyait foncer derrière et il y avait Beka avec sa coiffure de Tarzan et la machette ».