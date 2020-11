VIDEO. Amputée des deux jambes après un accident, elle remonte à cheval

Felicia Grimmenhag est une jeune femme de 25 ans qui a perdu l’usage de ses deux jambes à l’âge de 17 ans, suite à un grave accident de la route. Passionnée d’équitation, ce drame ne l’a pas empêchée de poursuivre son rêve, elle qui vise désormais les Jeux paralympiques de Tokyo en 2021.

Le destin de Felicia a basculé lors d’un grave accident de la route, survenu alors qu’elle n’avait que 17 ans. La jeune femme évite la mort de peu, mais se fait amputer de ses deux jambes. Pour cette cavalière passionnée d’équitation, le parcours de rééducation début avec comme objectif de retrouver un cheval au plus vite.

Dix semaines plus tard, la jeune fille remonte en selle: « J’étais terrifiée parce que j’étais complètement déséquilibrée. Mais en même temps, j’étais aux anges de pouvoir remonter à cheval », a indiqué la cavalière au média américain Great Big Story. » Les chevaux comptent beaucoup pour moi, à la fois mentalement et physiquement. Quand je monte, je ne suis pas la Felicia handicapée, mais une vraie cavalière. »

Objectif Tokyo

Depuis, la jeune femme a grandi et fait désormais de la compétition équestre à un haut niveau. « Quand j’ai commencé la compétition, je me suis dit: ‘’Wow, c’est ce que je veux faire' », confie Felicia. Cette année, elle a remporté la médaille d’argent aux Championnats de Suède.

Désormais âgée de 25 ans, Felicia rêve grand et souhait participer aux Jeux paralympiques de Tokyo, qui se tiendront en 2021. « J’ai d’autres objectifs maintenant, comme les championnats du monde, et le plus grand, les Jeux paralympiques. Je vais y parvenir. Ce que j’ai appris de tout cela, c’est que vous devez oser vous mettre au défi et vous rappeler que ce n’est que vous qui définissez vos propres limites », conclut la cavalière.