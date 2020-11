Six conseils pour faire du shopping en ligne en toute sécurité

Faire de bonnes affaires en restant chez soi, c’est pratique, et aussi sûr en ces temps de coronavirus. Il est donc logique que de plus en plus de personnes achètent sur internet.

Malheureusement, les cybercriminels profitent aussi de cette nouvelle tendance. DNS Belgium – qui, parmi ses missions, agit notamment pour un internet sûr en Belgique – nous donne quelques conseils pour faire du shopping en ligne en toute sécurité.

1. Préférez les boutiques en ligne de confiance

Vous pouvez faire votre shopping sans souci sur des sites de confiance. Tapez toujours vous-même l’url correcte d’une e-boutique connue dans la barre d’adresse. En agissant ainsi, il est peu probable que les choses tournent mal.

Mais, si vous recourez quand même à un moteur de recherche, redoublez de prudence avec les pubs qui se glissent entre les résultats. Elles peuvent porter à confusion. Vous les reconnaissez à l’indication «ANNONCE» à côté du lien.

2. Faites attention à l’orthographe du nom de domaine

Les cybercriminels utilisent des noms de domaine qui portent à confusion afin d’attirer les surfeurs distraits sur leurs fausses boutiques en ligne. Soyez donc prudent avec les url comme www.coo1blue.be ou www.boll.com.

3. Vérifiez la présence du petit cadenas

Il n’y a pas de petit cadenas visible en haut à gauche avant la barre d’adresse? Soyez sur vos gardes! Un e-shop de confiance veille à ce que vos données soient envoyées en toute sécurité via une connexion sécurisée HTTPS, reconnaissable à ce petit cadenas verrouillé.

Si l’e-boutique fonctionne avec une connexion HTTP, vos données ne sont pas verrouillées et leur sécurité n’est pas garantie.

4. Contrôlez les sites inconnus

Vérifiez la fiabilité des boutiques en ligne que vous ne connaissez pas:

• Sur une e-boutique légitime vous retrouvez facilement non seulement les données de contact, mais aussi le siège physique de l’entreprise et son numéro de TVA.

• Vérifiez la réputation de l’e-shop, cherchez des avis en ligne. Si vous tombez sur de nombreux commentaires négatifs, tirez-en les conclusions qui s’imposent!

• Les boutiques en ligne fiables mentionnent en toute transparence les conditions d’envoi et de retour des commandes.

• Les e-commerces qui affichent le label BeCommerce sont fiables. Ils respectent la législation européenne stricte en la matière.

5. Donnez la priorité à la sécurité

Veillez vous-même à sécuriser vos expériences d’achat.

• Choisissez des mots de passe forts, un différent pour chaque compte.

• Utilisez le moins souvent possible les réseaux wifi publics (dans les aéroports par ex.). Vos données peuvent être interceptées plus facilement sur ces réseaux.

• C’est trop beau pour être vrai? Faites attention! Les prix défiant toute concurrence sont souvent des leurres pour arnaquer les surfeurs naïfs.

6. Payez en toute sécurité

Les cartes de crédit sont faciles à utiliser, mais sachez que toute personne disposant de votre numéro de carte et de votre code peut faire des achats en votre nom. Si vous réglez avec Google Pay ou Apple Pay, les e-boutiques n’ont pas accès à vos données de crédit.

Si vous payez avec une carte de crédit prépayée (temporaire), vous vous couvrez aussi contre les fraudes. Si vous payez quand même avec une carte de crédit normale, vérifiez régulièrement les paiements.

Quid si les choses tournent quand même mal?

L’article que vous avez commandé il y a plusieurs semaines n’est jamais arrivé. Que faire?

• Contactez l’e-boutique. Gardez toujours votre confirmation de commande sous la main. Restez courtois(e) et expliquez le problème. Donnez-leur le temps de rectifier l’erreur.

• Si aucune solution acceptable n’est proposée, vous pouvez vous adresser au SPF Économie.

• Laissez un avis sur le site web afin d’avertir les autres utilisateurs.