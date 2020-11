Sept calendriers de l’Avent pour beautylovers et foodies

Black Friday signifie aussi que, dans quelques jours, nous pourrons ouvrir la première fenêtre de notre calendrier de l’Avent. Cette année, ces calendriers se vendent comme des petits pains, car nous avons tous plus que jamais besoin de la magie de Noël. Vous n’avez pas encore le vôtre ? En voici pour tous les goûts.

Beauty

Le calendrier de l’Avent de The Body Shop a une histoire particulière. Cette grande maison compte 24 jolies petites fenêtres à ouvrir représentant la ville colorée de Brighton. C’est en effet dans cette cité britannique qu’a été fondé The Body Shop. Et qu’ils se battent pour l’égalité des genres ou pour le respect de l’environnement, les fêtards de cette ville rendent le monde un peu plus beau à leur manière.

The Body Shop

130 €

Budget Beauty

Pour ramener ce sapin de Noël à la maison, vous ne devez pas attendre la venue de Saint Nicolas. Pour un tout petit prix, April vous gâte avec des produits de maquillage et des accessoires qui vous feront rayonner à la table du réveillon.

April chez Di

29,95 €

Eco Beauty

Ce n’est pas un calendrier de l’Avent… ou du moins pas traditionnel. Pas de tralala pour la marque de cosmétiques respectueuse de l’environnement STOP THE WATER WHILE USING ME!, mais un design simple. Au lieu de 24 petits cadeaux, ce sont 6 produits naturels et végans qui se cachent derrière les petites fenêtres.

STOP THE WATER WHILE USING ME !

chez Zalando

69,90 €

Thé

Qui dit Noël, dit dinde de Noël, bûche de Noël et… indigestion de Noël! Heureusement, Pukka propose des thés et des tisanes bio pour vous remettre sur pied. Réchauffez-vous avec les mélanges Three Ginger, Wild Apple & Cinnamon ou Clean Matcha Green. De plus, une partie des bénéfices est reversée à Natagora et Natuurpunt.

Pukka chez Delhaize, BioPlanet, Natagora et Natuurpunt

10,99 €

Vin

Ruez-vous au supermarché car, à partir d’aujourd’hui, Aldi propose un vrai calendrier des vins. Jusqu’à Noël, vous déboucherez chaque jour une petite bouteille de vin (mousseux). C’est précisément ce qu’il nous faut pour dire bon débarras à 2020 !

Aldi

49,99 €

Chocolat

Le calendrier de l’Avent traditionnel est celui avec du chocolat. Et pour faire honneur à la tradition, la marque de chocolat belge Côte d’Or en propose un à un prix très raisonnable. Mmm !

Côte d’Or dans différents supermarchés

8,99 €

DIY

Vous préférez vous retrousser les manches afin de créer vous-même la surprise pour votre famille? Dans ce cas, vous pouvez cacher de gentils messages, des petits cadeaux ou du chocolat dans un calendrier à bricoler. La Redoute vous propose ces mignonnes maisonnettes.

La Redoute

24,99 €