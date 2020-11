Plus de sacs plastiques dans les supermarchés allemands à partir de 2022

La chambre basse du parlement allemand, le Bundestag, a voté jeudi l’interdiction de distribuer des sacs en plastique aux clients à la caisse des supermarchés à partir de 2022.

Les sacs réutilisables et ceux proposés dans les rayons des fruits et légumes sont exclus de cette interdiction. «Le sac en plastique est la quintessence du gaspillage de ressources», a déclaré la ministre de l’Environnement Svenja Schulze. «Il y a de bonnes alternatives comme les paniers de courses, les sacs en tissu lavables pour les fruits et légumes et les boîtes réutilisables pour les produits frais.»

Pour l’organisation environnementale WWF, cette interdiction n’est cependant que symbolique car les sacs en plastique ne représentent que 1% de la consommation de plastique en Allemagne. Les partis d’opposition ont également regretté un manque d’ambition.