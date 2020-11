Les produits phares du Black Friday et du Cyber Monday

Cette année, les téléviseurs, les smartphones, les consoles de jeu et les objets connectés seront encore une fois mis à l’honneur lors du Black Friday et du Cyber Monday. Voici ce qu’il faut savoir avant de faire des bonnes affaires.

Télévisions : le moment de passer à la 4K

Le Black Friday est souvent le moment idéal pour changer de télé. Même s’il est possible de faire des bonnes affaires à d’autres moments de l’année, notamment lors des soldes d’hiver, Test-Achats confirme que, sur base de l’évolution périodique des prix moyens, le Black Friday peut être intéressant pour l’achat d’une nouvelle TV. Du côté de la technologie, la 8K commence à se démocratiser et lors de ce Black Friday, certains téléviseurs 8K passeront sous la barre des 2.000€ (tandis que d’autres sont toujours affichés à plus de 10.000 €!). Mais mieux vaut encore se montrer patient avant de craquer pour ses nouvelles télés. En effet, pour l’instant, il n’existe pas même pas encore de contenu pour profiter de cette qualité d’image ultra-détaillée.

Par contre, si vous n’êtes pas encore passé à la 4K, c’est le moment où jamais. D’excellents modèles se trouvent désormais en dessous de 500€ et vous permettront de profiter de l’ultra haute définition sur les plateformes de streaming comme Amazon Prime, Disney+ et Netflix (si votre abonnement le permet) ainsi que sur les consoles de jeux.

Des smartphones pour toutes les bourses

Pas facile de s’y retrouver au milieu de l’énorme offre en matière de smartphones. Il y en a pour tous les budgets et de nombreux smartphones seront affichés en promotion lors du Black Friday. En septembre dernier, Samsung a dévoilé ces derniers modèles haut de gamme: le Galaxy S20 et le S20+. Néanmoins, il faudra encore attendre quelques mois avant les premières baisses de prix. Même son de cloche du côté d’Apple qui vient de sortir les iPhone 12 et iPhone 12 Pro.

N’espérez pas trouver ces nouveaux modèles bradés durant le Black Friday. Par contre, il est bien et bien possible de faire des bonnes affaires avec les modèles précédents, toujours très performants et désormais bien plus accessibles qu’à leur lancement. Enfin, il y aura aussi des jolies promotions sur des modèles de marques moins connues mais qui offrent un excellent rapport qualité-prix comme Oppo, Realme, Xiaomi et OnePlus.

Une nouvelle console de jeux ?

Cette fin d’année est placée sous le signe du jeu vidéo avec le lancement de la nouvelle génération de consoles de salon. Mais même si elles viennent d’être lancées, ne vous attendez pas à trouver une PS5 ou une Xbox Series X lors du Black Friday. Tous les stocks sont déjà écoulés et les exemplaires devraient être disponibles au compte-gouttes jusqu’au printemps prochain.

Si vous n’avez pas besoin de la console dernier cri, le Black Friday et le Cyber Monday peuvent être le moment parfait pour saisir une bonne occasion sur des packs regroupant une PS4 et plusieurs jeux ou accessoires par exemple. Il y a aussi des bonnes affaires à faire du côté de la Nintendo Switch avec notamment la sortie d’une édition spéciale Fortnite et de packs avantageux proposés par les différentes enseignes.

Une flopée d’objets connectés

Le Black Friday et le Cyber Monday sont aussi l’occasion de se faire plaisir et de craquer pour des objets connectés. Depuis quelques années, les enceintes connectées se font une place dans nos foyers. Elles sont de plus en plus performantes et complètes et il y a des bonnes affaires à faire en la matière. Attention cependant, certains modèles ne fonctionnent pas en Belgique ou ne sont tout simplement pas livrables chez nous. Pensez donc à bien vérifier tout ça avant de craquer. Même chose avec les montres connectées qui évoluent sans cesse et dont les prix dégringolent lors du Black Friday. En cette fin d’année, Withings lance une montre connectée, la Scanwatch, centrée sur la santé qui permet notamment de suivre sa fréquence cardiaque, d’enregistrer votre taux d’oxygène dans le sang ou encore de surveiller votre sommeil et de détecter les risques d’apnée du sommeil.

Enfin, de belles réductions sont à prévoir sur les sonnettes connectées. Grâce à leur caméra, leur micro et leur système de détection de mouvements, elles permettent de vérifier sur votre smartphone qui sonne chez vous et qui s’approche de votre domicile. Les prix seront attractifs durant le Black Friday mais méfiez-vous, la majorité de ces sonnettes fonctionnent via un abonnement mensuel ou annuel dont le prix n’est pas toujours donné !