Déclaré mort, il se réveille en hurlant sur les soignants qui l’embaumaient

Présumé mort, un Kenyan de 32 ans est « revenu à la vie » alors qu’il était à la morgue. Le personnel venait de lui inciser la jambe afin de pouvoir commencer à l’embaumer.

Mardi après-midi, Peter, un homme de 32 ans habitant dans un village à l’ouest du Kenya, se plaignait de maux à l’estomac. Lorsqu’il s’est effondré, sa famille l’a immédiatement emmené vers l’hôpital. D’après son frère, une fois arrivés sur place, une infirmière leur a annoncé qu’il était trop tard : Peter venait de perdre la vie.

Son corps est alors transporté à la morgue.

Quatre heures plus tard, les équipes se préparaient au processus d’embaumement. Ils allaient drainer le sang de Peter quand ils ont réalisé qu’il était vivant !

En effet, le personnel venait de lui faire une incision dans la jambe lorsqu’il s’est réveillé, hurlant de douleur. Il a repris connaissance quatre heures après avoir été déclaré mort.

