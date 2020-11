Black Friday: Nos conseils pour ne pas manquer les bonnes affaires

Il n’est pas toujours simple de garder la tête froide dans la frénésie des réductions du Black Friday. Voici quelques pistes pour faire de bonnes affaires.

1. Listez vos envies

Gare au coup de folie lors du black Friday ! Les propositions, toutes plus alléchantes les unes que les autres, vont tomber de partout : dans votre fil Facebook (toujours diablement bien informé grâce à la magie de son algorithme !), dans votre boite mail, dans les magasins que vous fréquentez… Dans ces conditions, le risque est grand de céder à une envie spontanée mais pas réellement nécessaire. Ce n’est pas parce qu’un produit est vendu trois fois moins cher qu’à son habitude que vous en avez besoin. Pour éviter le risque d’achat compulsif, faites une liste. Mentionnez-y ce dont vous avez besoin d’une part, et ce qui pourrait vous plaire à condition d’être une bonne affaire d’autre part. Ensuite, tenez-vous en à cette liste pour vos achats. Vous pouvez évidemment vous permettre quelques coups de cœur, un peu de spontanéité n’a jamais fait de mal. Mais cette liste devrait tout de même vous aider à ne pas vider votre compte en banque.

2. Prenez le temps d’étudier le produit

Avant de passer à l’achat, vérifiez la qualité et la durabilité du produit. Si un article est vendu à un prix anormalement bas, c’est souvent qu’il y a anguille sous roche. Dans ce cas, mieux vaut chercher des informations complémentaires. Une marque bien connue avec un service après-vente accessible par téléphone est évidemment un gage de qualité. S’il n’y a pas d’autre contact qu’un obscur site web, mieux vaut réfléchir à deux fois. N’oubliez pas qu’il n’y a pas de secret : si un produit est vendu à un prix dérisoire, il est fort probable que la qualité soit à l’avenant.

3. Renseignez-vous à l’avance

Avant de bénéficier d’une promotion, renseignez-vous du prix hors promotion. Certains fabricants indiquent des prix de vente conseillés sur leur site. C’est en général une bonne référence. Par ailleurs, certains vendeurs peuvent être tentés d’afficher un prix initial plus élevé que le prix réel, afin de faire paraitre une réduction plus importante qu’il n’y parait. Cette pratique est illégale, et peut-être rapportée à Test-Achats. Quoi qu’il en soit, connaitre la gamme des prix de vente en temps normal vous aidera à dénicher les meilleures affaires.

4. Vérifiez les avis des autres consommateurs

Connaitre les avis des autres consommateurs est souvent un bon moyen de ne pas se faire avoir. En ligne, c’est assez simple : il suffit de consulter les avis laissés sur le site de vente. Les plus prudents objecteront que certaines marques ne se gênent pas pour truquer ces avis. C’est parfois vrai, mais cela concerne surtout des marques méconnues. Les grands fabricants ne se risquent pas à ce genre de triche qui peut leur couter cher en réputation. Vous pouvez également vous fier aux recommandations de vos proches, ou bien aux avis de Test-Achats. Des milliers de produits et services ont été testés et évaluer de façon indépendante.

5. Connaitre les catégories les plus intéressantes pour le Black Friday

Selon Idealo France, un site consacré à l’actualité du shopping en ligne, tous les secteurs ne proposent pas des réductions de la même ampleur. Sachez que lors des années précédentes, les produits les plus intéressants pour les consommateurs lors du black Friday étaient : les enceintes connectées et jeux vidéo (-13% par rapport au prix habituel), les casques audio (-12%), les télévisions (-9%), et les sneakers (-7%).

6. N’oubliez pas le cyber-Monday !

Vous ne trouvez pas votre bonheur ce vendredi ? Pas de panique, il vous reste le cyber-Monday ! Cette journée des vendeurs en ligne de high-tech peut être le bon moment pour les achats électroniques. Vous profiterez des dernières remises, et chaque année, il y en a encore un bon nombre!