Black Friday en temps de covid : mode d’emploi

Malgré les restrictions sanitaires qui nous empêchent d’arpenter les boutiques, l’envie de faire des bonnes affaires est bien là. Le Black Friday 2020, la plus grosse journée shopping de l’année, s’annonce 100% digital.

Si vous avez l’habitude de courir les boutiques le denier vendredi de novembre afin de dégoter les meilleurs deals du Black Friday, vous vous doutez que cette édition 2020 du « vendredi noir » sera très différente. Pandémie oblige, en Belgique, cette édition 2020 du Black Friday se déroulera en ligne.

Edition étendue

Comme son nom l’indique, le « Black Friday » a de tradition lieu un vendredi, celui qui suit Thanksgiving aux États-Unis. Au fil des ans, on remarque que cette période de promotions ne cesse de se prolonger : de la « Black Week », la semaine entière du vendredi en question, jusqu’au « cyber Monday », le lundi qui suit, consacré aux offres en ligne. En cette période de pandémie, l’édition 2020 est d’autant plus étendue. Le géant Amazon, détaillant bien rodé au Black Friday, a d’ailleurs commencé ses promotions dès le mois d’octobre.

Il faut donc s’attendre à ce que de nombreuses enseignes proposent des offres alléchantes avant et après le jour J, soit le 27 novembre. En outre, le « Cyber Monday » (lundi 30 novembre), pourrait connaître un succès croissant vu le contexte sanitaire.

Enfin, si la majorité des enseignes jouent les prolongations, deux tendances se dessinent : soit des promotions identiques proposées sur une longue période, soit la multiplication tout au long de la semaine (voire du mois) d’offres ponctuelles, à bas prix mais à durée limitée.

Des offres adaptées au confinement

Si les produits high-tech tiennent toujours le haut du pavé lors du Black Friday, d’autres catégories de produits devraient aussi connaître des rabais intéressants cette année.

Ainsi, on peut s’attendre à trouver plus de promotions sur les objets plébiscités en cette période de confinement: accessoires pour homeworking, vêtements de détente et cocooning, décoration intérieure, vélos, équipements de fitness, outils de bricolage …

Les supermarchés s’organisent

Si certains rayons des supermarchés ont été fermés pour éviter une concurrence déloyale envers les petits commerçants, tous leurs produits restent disponibles à la livraison ou via le Clic&Collect. Et bien entendu, les supermarchés seront au rendez-vous du Black Friday pour les produits multimédias, électro, jouets, etc.

Une série de promotions a déjà été annoncée chez Carrefour, Colruyt ou Cora.

S’armer de patience

Si vous pensiez que le Black Friday en ligne plutôt que dans les magasins serait plus cool, vous pourriez vous trompez. Vous aviez l’habitude des magasins bondés le jour du Black Friday, il en sera probablement de même en ligne. Il sera donc possible de devoir attendre avant d’accéder à certaines boutiques virtuelles. Pour les produits les plus attendus de cette année (lire en pg. 12), gare aux ruptures de stock. Aussi, même si la plupart des entreprises ont pris leurs dispositions (notamment en engageant des travailleurs temporaires supplémentaires), il se pourrait que les délais de livraison soient plus longs.

De nombreux détaillants en ligne s’attendent à un rush ce 27 novembre, c’est aussi pour cela qu’ils sont nombreux à avoir annoncé leurs deals plus tôt que les autres années. C’est d’ailleurs pour cette même raison qu’Amazon a lancé sa campagne « Achetez en avance pour les fêtes… et détendez-vous ».

En résumé, que ce soit pour le shopping du black Friday ou des fêtes de fin d’année, en 2020, le plus tôt sera le mieux !

Mais voyons le côté positif : comparer les prix entre différentes enseignes en quelques clics, lire les avis des internautes, récupérer des codes promo à gogo, … autant d’astuces pour s’assurer d’obtenir son produit au meilleur prix. Le « Black Friday » en ligne n’aura pas que des inconvénients !