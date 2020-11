Des chercheurs créent un steak à partir de cellules humaines

Une équipe de chercheurs et de designers américains vient de dévoiler un steak plutôt futuriste : l’Ourborosn, une pièce de viande fabriquée à partir de cellules humaines.

Le steak Ourborosn se présente comme un kit « Do it yourself », afin que chaque consommateur puisse le créer chez soi, à partir de ses propres cellules. L’idée étant de préserver l’environnement et les espèces animales, tout en satisfaisant l’appétit des amateurs de viande.

Le kit, qui n’est bien entendu pas encore commercialisé, permet aux consommateurs de récolter leurs cellules de joues et de les cultiver durant trois mois pour obtenir un mini-steak humain prêt à l’emploi.

Cannibalisme ?

Des prototypes de ce steak hors-norme sont exposés au Musée du Design de Londres. Ils se présentent sous la forme de petits amuse-bouche de viande rouge.

Grâce à l’Ourborosn steak, les consommateurs pourront être sûrs de « toujours connaître l’origine de leur nourriture, la façon dont elle a été élevée et que les cellules ont été prélevées de manière éthique », peut-on lire sur le site du projet.

Cannibalisme ? Les créateurs s’en défendent. Même si, ils le concèdent, cette méthode est moins tolérée dans nos sociétés que les autres techniques de production de viande en laboratoire, qui elles aussi font l’objet de nombreuses critiques.