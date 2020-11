Offrez une nouvelle vie à vos piles et batteries usagées : la chasse aux piles et batteries est ouverte !

Le Belge possède en moyenne quatre fois plus de piles et batteries qu’il ne le pense. Telle était l’une des conclusions les plus frappantes du bureau de recherche iVOX, qui a mené, fin 2018, en collaboration avec Bebat, une vaste étude sur la gestion des piles en Belgique. Un ménage moyen bruxellois possède en moyenne 83 piles et batteries, dont environ 80 % sont encore utilisées. Cela signifie que chaque ménage dispose d’environ 18 piles et batteries usagées dans son habitation. 18 piles et batteries qui peuvent s’offrir une nouvelle vie – sous forme d’une monture de lunettes, par exemple – si elles sont rapportées dans un point de collecte Bebat.

Les Bruxellois ont, en moyenne à leur domicile, 30 appareils, qui contiennent, en moyenne, 50 piles. Un nombre impressionnant, mais qui, en y réfléchissant bien, est vite atteint. Télécommande, pèse-personne, horloge murale, brosse à dents sans fil, appareil auditif, … Les familles avec enfants sont bien sûr les plus gros consommateurs de piles. Les jouets fonctionnent, en effet souvent, avec des piles ; ceci signifie que l’on dénombre souvent jusqu’à 150 piles dans les familles nombreuses.

Heureusement, lorsque les piles et batteries sont arrivées en fin de vie, la plupart d’entre elles se retrouvent dans un point de collecte Bebat. 76 % des piles et batteries usagées sont triées à domicile et régulièrement rapportées dans de tels points de collecte. On ne retrouve, en moyenne, qu’une seule pile pour 100 kg de déchets ménagers ! Mais c’est évidemment une pile de trop car un tel objet n’a vraiment pas sa place dans la poubelle ou dans la nature. En 2019, 3624 tonnes de piles et batteries ont été collectées par Bebat– ce qui place les Belges comme champions incontestés de la collecte des piles et batteries de toute l’Europe.

Pourquoi est-il si important de rapporter ses piles et batteries usagées dans des points de collecte ?

Lorsque les piles et batteries ne sont pas collectées et recyclées, elles finissent trop souvent comme déchets résiduels dans la poubelle ou dans la rue. Les rapporter dans un point de collecte permet à Bebat de les recycler correctement, de réutiliser les matières premières dans d’autres applications et de leur offrir ainsi une nouvelle vie. Cela signifie donc aussi moins d’extraction de matières premières vierges (et parfois non renouvelables). Un véritable atout pour l’avenir de notre planète ! Saviez-vous qu’on peut fabriquer une monture de lunettes avec les matières premières de 13 piles et batteries usagées ? Et un arrosoir avec 120 piles et batteries usagées?

Comment gérer les piles au mieux ?

– Tout d’abord, n’achetez que les piles et batteries dont vous avez vraiment besoin (il existe souvent une alternative comme, par exemple, un appareil alimenté par secteur). Rappelez-vous que les piles ont une date d’expiration. Constituer un stock important n’a donc aucun sens.

– Conservez toujours vos piles et batteries à température ambiante et dans un endroit sec.

– Ne laissez jamais vos piles et batteries ou vos appareils contenant des piles ou batteries au soleil ou dans un endroit humide.

– Utilisez toujours vos piles et batteries jusqu’à ce qu’elles soient complètement déchargées. Vérifiez à l’aide d’un voltmètre ou d’un testeur de piles si votre pile est complètement vide; dans le cas contraire, elle peut toujours être utilisée dans d’autres appareils moins énergivores, tels qu’une horloge ou une télécommande. Vous tirerez ainsi le meilleur parti de vos piles et batteries.

– Enfin : évitez de mélanger vos piles. Lorsque vous combinez différentes marques, la performance combinée de ces piles peut diminuer. C’est la raison pour laquelle il est préférable d’utiliser des piles de la même marque, et, de surcroît, ayant la même date de péremption. Ne mélangez pas de vieilles piles avec des neuves. Il est également préférable de ne pas combiner des piles dont la composition chimique est différente. Utilisez donc toujours des piles alcalines avec d’autres piles alcalines, des piles lithium avec d’autres piles lithium, etc. Si vous ne le faites pas, vous risquez d’endommager votre appareil et d’être confronté à une perte de performance. Pour chaque appareil, il est aussi préférable d’utiliser le type de piles recommandé par le fabricant de l’appareil ; veillez donc à consulter le mode d’emploi. Ou utilisez le guide de sélection ci-dessous pour savoir quelle pile convient le mieux à quel appareil.

Rechargeable vs non rechargeable

Il existe des piles à usage unique telles que des piles au zinc-carbone, au lithium et alcalines, et il existe des piles rechargeables, généralement NiMH. La principale différence entre les piles rechargeables et non rechargeables se situe au niveau du processus de décharge. Dans une pile classique, également appelée pile primaire, les électrons sont libérés par le biais d’une réaction chimique au pôle négatif, alors que les électrons sont, en même temps, liés au pôle positif par l’intermédiaire d’une autre réaction chimique. Via un composant connecté à la pile (par exemple une lampe), les électrons peuvent circuler du pôle négatif, à travers la lampe, vers le pôle positif. Avec une pile rechargeable, les processus chimiques sont réversibles : en appliquant une tension électrique, on peut forcer un flux d’électrons dans le sens inverse et les réactions chimiques se déroulent alors en sens inverse : l’énergie est ainsi stockée. Les piles rechargeables durent plus longtemps car elles peuvent être chargées jusqu’à 1000 fois et sont donc moins nocives pour l’environnement. Elles sont donc plus avantageuses pour diverses applications, tant pour nous et que pour l’environnement.

Quand choisir une pile rechargeable et quand choisir une pile non rechargeable ?

Cela dépend de la destination de la pile. Pour les appareils éco-énergétiques (calculatrice, horloge ou télécommande) nécessitant relativement peu d’énergie, il est recommandé d’utiliser une pile non rechargeable. Il est également préférable d’utiliser des piles primaires pour les appareils qui doivent toujours être prêts à l’usage, tels que les détecteurs de fumée et les lampes de poche. Contrairement aux piles rechargeables, elles perdent peu d’énergie avec le temps. Les piles rechargeables, quant à elles, perdent environ 3 à 10 % de leur capacité par semaine. Après avoir été rechargées 500 fois, leur puissance maximale reste cependant encore de 80 %.

Pour les appareils nécessitant beaucoup d’énergie en peu de temps ou qui sont utilisés très régulièrement et de manière intensive, mieux vaut utiliser des piles rechargeables. Pensez aux consoles de jeux, aux lecteurs de musique, aux jouets préférés de votre bambin, aux talkies walkies et aux appareils photo numériques. Si vous avez encore des doutes sur le type de piles les mieux adaptées à votre appareil, le guide de sélection ci-dessous vous aidera à faire votre choix.

Pour davantage de conseils et une utilisation sûre et correcte de vos piles et batteries, surfez sur :https://www.bebat.be/fr/retirons-le-maximum-de-nos-piles-et-batteries

