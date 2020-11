Non! Ce n’est pas Madonna qui est morte!

#Madonna is dead. #RIPMadonna Always remember that you can 'plastic' your face, but it means nothing if your hands look like smashed shrimp. pic.twitter.com/4JD75Vkr7a

attendez madonna est morte?! non svp 😭😭 #RipMadonna — ᴊ. ✧ (@SATISBARBARA) November 25, 2020

RIP MADONNA OMG???? she was such an icon omg and just as i was starting to get into her… i’m so heartbroken 😭😭💔💔💔 #RIPMadonna — kob🧋 (@harmingharmony) November 25, 2020

Ahhhh…. tout ca va me manquer…

"Who's that girl… la Isla bonita… holidays…"#RipMadonna — El Gribouillorossss🤘 (@LeGribouilleur_) November 25, 2020