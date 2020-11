Le sida touche un enfant ou un adolescent toutes les 100 secondes dans le monde

Pas moins de 320.000 nouvelles infections au VIH ont été recensées chez les enfants et les adolescents en 2019, d’après un rapport publié par l’UNICEF à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida qui aura lieu le 1er décembre. Cela représente une infection toutes les 100 secondes dans le monde.

Au total, le monde comptait 2,8 millions d’enfants et adolescents séropositifs et 1,3 million de femmes enceintes séropositives en 2019. Ce rapport, qui met en avant des disparités régionales, mais également la nécessité d’accentuer les efforts de prévention et de traitement destinés aux enfants, révèle que 82.000 enfants âgés de moins de 5 ans ont été infectés durant la grossesse, et 68.000 durant l’allaitement.

Ne pas oublier les enfants

A travers ces chiffres, l’UNICEF rappelle que « les interventions visant à lutter contre le VIH ont tendance à oublier les enfants » et alerte les gouvernements sur le besoin de maintenir les services de soins essentiels en période de Covid-19; la pandémie ayant accentué les inégalités et limité l’accès aux traitements. L’UNICEF indique notamment que les traitements contre le VIH et les tests de charge virale pour les enfants de certains pays ont enregistré une baisse comprise entre 50% et 70% au cours des mois d’avril et mai 2020, en plein confinement.

Les traitements en baisse

Le constat est le même pour la mise en place de nouveaux traitements, en baisse de 25% à 50% sur la même période, ainsi que pour les accouchements au sein de structures de santé et les traitements maternels (-20% à -60%). L’ensemble des indicateurs est au rouge en matière de prévention comme de traitements, même si une reprise des services a été observée au cours des derniers mois.

« Il n’existe toujours pas de vaccin contre le VIH »

« Pendant que le monde se bat contre une pandémie, des centaines de milliers d’enfants continuent d’être victimes des ravages de l’épidémie de sida. Il n’existe toujours pas de vaccin contre le VIH. Les enfants continuent d’être infectés à des taux alarmants et de mourir du sida. Et la situation était déjà critique avant que la Covid-19 n’interrompe les services vitaux de traitement et de prévention du VIH, mettant en danger d’innombrables vies supplémentaires », s’alarme Henrietta Fore, directrice générale d’UNICEF.

Les Fonds des Nations unies pour l’enfance rappellent d’ailleurs que les enfants semblent particulièrement délaissés en matière de prévention et de traitements contre le VIH, et ce même avant le début de la pandémie de Covid-19. Le rapport révèle qu’un peu plus de la moitié des enfants dans le monde avaient accès à un traitement destiné à les sauver en 2019, contre 62% des adultes séropositifs et 85% des mères.