Jennifer Lopez pose nue pour son nouveau single

Jennifer Lopez a non seulement enlevé le haut mais aussi le bas pour la sortie de son nouveau single baptisé « In the Morning ».

A 51 ans, la chanteuse américaine a en effet décidé de poser en tenue d’Eve pour la cover de son tout nouveau single.

C’est sur un post Instagram qu’elle a annoncé la nouvelle. « Surprise! Voilà la pochette du titre ‘In the morning’! Le single sort vendredi », a-t-elle expliqué en légende de la photo.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jennifer Lopez (@jlo)

On peut également découvrir une petite vidéo dans laquelle on la voit prendre différentes poses devant l’objectif, mais toujours entièrement nue.

Les commentaires n’ont évidemment pas tardé. « Si ça ne casse pas internet, rien ne le pourra », explique un internaute. « The hottest woman in the world », a ajouté un autre. En quelques heures, la photo a été likée plus de 6 millions de fois.