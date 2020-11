Donald Trump a accordé une grâce à son ancien conseiller Michael Flynn

Donald Trump a annoncé mercredi avoir accordé une grâce à son ancien conseiller à la Sécurité nationale Michael Flynn, qui avait plaidé coupable en 2017 d’avoir menti au FBI au sujet de ses contacts avec un diplomate russe.

« C’est mon grand honneur d’annoncer que le général Michael Flynn a bénéficié d’une grâce complète », a tweeté le président américain, qui doit quitter la Maison Blanche le 20 janvier.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020