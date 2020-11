Cira-03, un robot capable de réaliser des tests Covid-19

Dans un hôpital égyptien, le personnel soignant peut compter sur un nouvel allié. Le robot Cira-03 est capable de faire des tests Covid-19 et de réduire le risque d’exposition au coronavirus.

En Égypte, un hôpital privé situé au nord du Caire est actuellement en train de tester un robot qui peut effectuer des tests de détection Covid-19. Baptisé Cira-03, ce robot est également capable de faire des prises de sang, de prendre la température des patients et même de les avertir s’il constate qu’ils ne portent pas de masque.

Egyptian inventor trials robot that can test for COVID-19 https://t.co/bWIY2k8h86 pic.twitter.com/Co0ZZfjaAa — Reuters (@Reuters) November 25, 2020

« Le robot est plus précis que les humains »

Mahmoud el-Komy a créé ce robot dans le but d’aider à limiter l’exposition et la transmission du coronavirus. Il a voulu lui donner un visage ressemblant le plus possible à un humain pour ne pas effrayer les patients et pour qu’ils n’aient pas l’impression qu’une boîte se dirige vers eux pour les soigner.

Et visiblement, ça marche. « Quand ils voient le robot, ils n’ont pas peur. Au contraire, ils ont davantage confiance car le robot est plus précis que les humains », a déclaré le créateur à Reuters. Néanmoins, dans la pratique, pour l’instant, Cira-03 se contente de prendre la température.

Des robots dans les hôpitaux et dans les restaurants

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, de l’Inde au Mexique en passant par l’Indonésie, de nombreux pays ont fait appel aux robots dans les hôpitaux pour servir les patients. En Corée du Sud, un robot de famille LG CLOi ServeBot a été déployé cet été à l’hôpital universitaire national de Séoul. Sa mission était de ramasser et de livrer du matériel aux patients, qu’il s’agisse de médicaments sur ordonnance ou d’échantillons de sang par exemple.

Néanmoins, ce robot égyptien est l’un des premiers à être capable de réaliser des tests de détection Covid-19.