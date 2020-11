Une infirmière perd la vie en sauvant sa patiente paraplégique d’un incendie

Les deux femmes ont été secourues par les pompiers. Il était malheureusement trop tard pour sauver l’infirmière.

C’est un acte héroïque qui lui a coûté la vie. Genwolyn Theus, une infirmière américaine de 64 ans, a perdu la vie ce lundi en sauvant celle de sa patiente paraplégique de 71 ans lors d’un incendie. Selon la presse américaine, l’infirmière a tenté de sortir sa patiente de la maison en fauteuil roulant, avant d’essayer de la faire passer par la fenêtre.

Les pompiers, très vite arrivés sur place, ont sorti les deux femmes du brasier. Seule la patiente a cependant pu être sauvée. « Le vaillant effort de Ms Theus qui a fait passer la vie de sa patiente avant la sienne est à la fois admirable et déchirant », a expliqué H. Browning, chef des pompiers de Delhi, ville où a eu lieu l’incident. « Nos prières vont à ses proches et à la victime survivante pour son rétablissement et la perte de son amie et infirmière dévouée ».

D’après les autorités, Genwolyn Theus est morte avant l’arrivée des pompiers à cause des émanations de fumée. La patiente a, elle, été héliportée dans un hôpital de la région. Elle devrait s’en sortir sans séquelles.