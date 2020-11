Un garçon de trois ans amputé des deux jambes à cause d’une simple écorchure

Un enfant de trois ans a dû être amputé des deux jambes après une simple chute à vélo.

Beauden Baumkirchner est un jeune Américain de trois ans. Alors qu’il faisait du camping avec sa famille à San Diego, il s’est écorché le genou après une chute à vélo. « Il a fait ça à de nombreuses reprises, comme c’est le cas de tous les enfants de trois ans », commente son père, Brian, pour NBC. Pas de quoi inquiéter les parents donc qui ont nettoyé sa blessure et placé un bandage sur la jambe de Beauden.

Moins de 48 heures plus tard, Beauden se battait pourtant pour sa vie à l’hôpital. Il a été transporté sur place après avoir eu de la fièvre et avoir vu son genou enfler. « Tout son corps s’est mis à l’arrêt. Les médecins étaient sûrs de le perdre ce soir-là », poursuit son père.

Et pour cause, l’enfant avait contracté une infection à staphylocoques. « L’infection s’était étendue à ses jambes et à toutes ses extrémités », détaille Brian. « Son système immunitaire a été davantage affaibli par l’apparition d’une septicémie et le syndrome de choc toxique qui s’en est suivi a compliqué son état ».

Les médecins n’ont finalement pas eu d’autre choix que d’amputer les deux jambes de Beauden. En six semaines, l’enfant aurait d’ailleurs subi une petite vingtaine d’interventions chirurgicales. Raison pour laquelle sa famille a lancé début novembre un crowdfunding. Plus de 152.000 $ (126.000€) sur les 175.000 $ espérés ont pour l’instant été récoltés. D’après ce crowdfunding, Beauden serait désormais sur la voie de la guérison.

