VIDEO. Ce chien est récompensé pour ses actes héroïques face à Al-Qaïda

Un chien militaire a été récompensé par l’équivalent animal de la distinction militaire suprême de l’armée britannique et du Commonwealth. La bravoure de Kuno, qui lui a valu de se faire amputer d’une de ses deux pattes arrière, a permis aux soldats à ses côtés de mener à bien un raid contre Ce chien récompensé pour ses actes héroïques face à Al-Qaïda.

La Victoria Cross, c’est la distinction militaire suprême au Royaume-Uni. Elle est remise aux soldats ayant fait preuve d’une bravoure incontestable et d’actes héroïques. Si elle ne peut être remise à des animaux, son équivalent existe, notamment pour les chiens militaires engagés dans des zones de conflit.

🎥 Earlier today, Kuno, the retired Military Working Dog and 72nd Recipient of the @PDSA_HQ Dickin Medal, was honoured in recognition of his brave actions on an operation last year. 🎖️🐕

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 24, 2020