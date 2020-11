Avec près de 75% de fumeurs réguliers, le vapotage prend progressivement le pas sur la cigarette traditionnelle, réputée plus nocive. En effet, la cigarette électronique se présente souvent comme une alternative plus saine au tabagisme, en raison des substances inhalées sur lesquelles les consommateurs ont le choix. Mais comment rendre le vapotage plus sain ? Quelles sont les bonnes astuces à connaître ? Les voici dans cet article.

Les mythes autour de la vape

Déjà, il faut avoir conscience que, ce n’est pas parce que la vape se présente comme une alternative au tabac, qu’elle n’en contient pas du tout. En effet, la cigarette électronique contient elle aussi de la nicotine et autres produits chimiques : en étant conscient de cela, vous pouvez rendre votre vapotage plus sain. Ce n’est pas parce qu’elle dégage une odeur de bonbon ou de fruit qu’elle n’en a pas, bien au contraire.

Ainsi, pour rendre votre vapotage plus sain, vous devez faire attention au taux de nicotine présent dans l’e-cigarette. Cela passe par différents critères, comme le taux de nicotine dans le liquide que vous achetez, la puissance de la cigarette, la façon de vapoter ou encore, la résistance du filament. De fait, votre cigarette électronique elle-même doit être le résultat d’un choix plus sain : achetez des produits de qualité, certes plus chers, mais plus sécurisants.

De meilleurs produits à vapoter

Le cœur du vapotage, c’est bien sûr le processus d’inhalation. Pour que ce processus soit plus sain et moins agressif pour vous, il peut être intéressant d’opter pour de meilleurs produits à vapoter, à base de produits bios ou végétaux. Par exemple, le eliquide CBD est de plus en plus tendance, car il est fait à base de cannabis, ce qui permet de bénéficier des vertus de la plante sans fausse note pour l’organisme.

D’autres produits sont développés avec des bases 100% végétales, pour permettre un vapotage plus sain. Cela est non seulement plus respectueux de l’environnement, mais aussi de l’organisme. En effet, avec de tels produits, finis les maux de gorge liés à l’inhalation ou les problèmes d’intolérance au glycol. Ce type de produits permet, combiné à une cigarette électronique de qualité, de réduire la dépendance au tabac.

Les bonnes habitudes de la cigarette électronique

La première chose consiste à opter pour des cigarettes électroniques plus naturelles, mais pas jetables. Préférez un vaporisateur stylo ou facilement transportable, que vous pourrez laver à souhait. Les cigarettes électroniques possèdent des batteries sensibles : vous devez y être attentif pour éviter les surchauffes et donc, les erreurs au moment de l’inhalation. Si votre liquide est mal chauffé, ses vertus pourraient être altérées.

Autre habitude à prendre : choisir vos eliquides à base de produits autorisés et vendus par des professionnels. Achetez toujours vos produits emballés, qui n’ont jamais été utilisés et n’hésitez pas à demander des échanges ou des remboursements si vous avez le moindre doute.

Rendre le vapotage plus sain, c’est à la fois une question de sécurité et une question de principes !