Sharon Stone annonce faire partie de l’équipe de transition de Joe Biden

Le militantisme de l’actrice Sharon Stone n’est plus à prouver, elle qui s’est notamment engagée dans la lutte contre le sida et dans la recherche d’un vaccin contre cette maladie infectieuse. Cette expérience lui permettrait de faire partie de l’équipe de transition du président-élu Joe Biden, comme elle l’a confié lors de l’émission « Extra ».

Partout dans le monde, il n’est pas rare de voir des célébrités s’engager dans des combats militants, voire politiques, jusqu’à intégrer cette sphère de la société. En France, on pense notamment à Jean-Marie Bigard ou Francis Lalanne, qui se sont tous les deux présentés à des élections, présidentielles pour le premier, et européennes pour le second.

Aux Etats-Unis aussi, on a tous en tête Arnold Schwarzenegger, qui est devenu gouverneur en Californie, tout en poursuivant sa carrière d’acteur. Ce dernier semble avoir inspiré Sharon Stone, puisque cette dernière fait un pas vers le monde politique, comme elle l’a récemment annoncé dans l’émission « Extra »: « Oui, je fais partie de l’équipe de transition de Biden. Et si le président ou la vice-présidente Harris me demandent de travailler sur les maladies infectieuses, je le ferai et j’utiliserai toute mon expérience dans la lutte contre les maladies infectieuses, après une vie entière consacrée à les comprendre. »

Engagée pour la recherche

En effet, la comédienne de 62 ans est depuis longtemps engagée dans la lutte contre le sida et dans la recherche pour un vaccin contre ce virus. Il n’est pas rare de voir l’actrice se servir de ses réseaux sociaux pour inciter sa communauté à soutenir la recherche. Comme la Covid-19, le sida est une maladie infectieuse et il se pourrait bien que l’expérience de Sharon Stone en la matière puisse servir à Joe Biden, qui se prépare à faire son entrée à la Maison-Blanche.