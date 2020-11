Les Belges résidant à l’étranger pourraient bientôt voter par Internet

La ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, s’est engagée mercredi à « mieux servir les Belges » séjournant à l’étranger, en espérant rendre à terme possible le vote par internet lors des scrutins organisés en Belgique.

« Ces dernières années, des pas importants ont été faits pour mieux servir les Belges à l’étranger et je compte poursuivre dans cette voie. Concrètement, en 2021, je compte mettre l’accent sur le développement de services à distance pour le citoyen. Je pense ici par exemple au déploiement de la plate-forme « e-Consul » qui permettra aux Belges vivant à l’étranger de s’inscrire dans leur poste consulaire de référence et de s’y enregistrer comme électeur via une plateforme électronique plutôt que par courrier ou en personne comme à l’heure actuelle », a-t-elle indiqué dans la note de politique générale qu’elle a présenté en commission de la Chambre.

« La démocratie devrait également pouvoir profiter de cette digitalisation croissante »

« La démocratie devrait également pouvoir profiter de cette digitalisation croissante, nous espérons pouvoir faire évoluer les procédures afin qu’à terme le vote par internet soit rendu possible », a ajouté Mme Wilmès, trois jours après avoir repris le travail après plusieurs semaines de convalescence à la suite d’une contamination au coronavirus. La cheffe de la diplomatie belge a aussi annoncé son intention d’achever « dans les deux ans au plus tard » la vaste opération en cours de numérisation des dossiers des Belges dans les postes diplomatiques à l’étranger.

Bientôt une nouvelle app pour les Belges à l’étranger

Selon Mme Wilmès, la crise du coronavirus a démontré une fois de plus le rôle « fondamental du département » des Affaires étrangères pour les Belges à l’étranger, non seulement pour les touristes, mais également pour les résidents belges à l’étranger. Le Service Public fédéral (SPF) Affaires étrangères a ainsi contribué au rapatriement de quelque 11.000 ressortissants belges et 2.000 ressortissants européens qui se trouvaient à l’étranger et souhaitaient rentrer au pays au début de la pandémie mondiale de Covid-19. Le centre de crise et le call center des Affaires étrangères ont fonctionné jour et nuit, a rappelé l’ex-Première ministre.

Elle a admis que les limitations de l’application Travellers OnLine gérée par le département « sont apparues clairement ». Elle a promis qu’une nouvelle App verrait le jour, « avec fonction de géolocalisation ».