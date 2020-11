Le visage d’une infirmière marqué par sept mois de travail

Le 22 novembre dernier, Kathryn a participé au petit défi « How it started…How it’s going » qui circule sur les réseaux sociaux. Le principe est de publier une photo sur la manière dont une situation à commencer et une autre sur la manière elle se déroule en réalité. Mais la situation de Kathryn n’a rien de drôle.

Cette Américaine de 27 ans est infirmière et elle a commencé à travailler au printemps dernier, en pleine pandémie de coronavirus. La première photo qu’elle a publiée date d’avril dernier. La jeune femme venait d’obtenir son diplôme. Quelques mois plus tard, son visage est méconnaissable. Et pour cause, Kathryn vient de passer sept mois dans un service de réanimation.

« La réalité d’être infirmière dans la pandémie »

« Samedi soir, j’étais au milieu d’un quart de travail, je venais de sortir de la chambre d’un patient et je venais de retirer mon masque. J’avais l’image dans ma tête de la remise des diplômes, et je voulais montrer la différence que quelques mois peuvent faire, et la réalité d’être infirmière dans la pandémie », a expliqué l’infirmière.

« Nous devons juste la regarder mourir »

La jeune femme est également revenue sur les conditions de travail difficiles : « Nous sommes assis à regarder la saturation en oxygène des patients baisser. Nous ne pouvons rien faire d’autre (…). C’est une chose très difficile de savoir qu’il y a cette personne qui était en bonne santé avant la Covid-19, et maintenant nous devons juste la regarder mourir ».

Des soutiens du monde entier

Et même si Kathryn ne fait pas le travail qu’elle avait imaginé durant ses études, elle ne regrette rien. Au contraire, elle se sent utile et elle estime que cela l’a rendu plus forte. « J’adore être infirmière. Il n’y a rien d’autre que je voudrais faire. Prendre soin des plus malades des malades est un honneur pour moi et je chéris mes patients », a-t-elle écrit sur Twitter.

Le message et les photos de la jeune infirmière ont touché de nombreux internautes. En seulement trois jours, sa publication a été « likée » près d’un million de fois et partagée par des dizaines de milliers d’internautes.