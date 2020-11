Enora Malagré relève des erreurs dans le livre consacré à TPMP: « C’est complètement faux! »

Enora Malagré et « Touche pas à mon poste », c’est de l’histoire ancienne depuis longteps. Mais la chroniqueuse emblématique de l’émission a participé avec plaisir à l’élaboration du livre consacré à TPMP, intitulé « 10 ans déjà ». Ce 24 novembre, elle a expliqué son plaisir de lire cet ouvrage, en précisant que certains propos lui étaient faussement prêtés.

« 10 ans déjà », c’est le livre consacré à « Touche pas à mon poste » qui fera plaisir aux fans de l’émission en cette fin d’année. Sorti il y a quelques jours, il retrace le parcours du programme qui est devenu l’un des plus populaires de France et de Belgique. Dans cet ouvrage, on retrouve de nombreux chroniqueurs historiques de l’émission, comme Jean-Luc Lemoine ou Enora Malagré.

Celle-ci s’est d’ailleurs empressée de dévorer le livre qu’elle a reçu tout récemment, comme elle l’a expliqué dans une story Instagram: « Je suis en train de déjeuner et je suis très joyeuse parce que j’ai reçu le bouquin sur les 10 ans de TPMP. J’ai participé à l’élaboration de ce livre comme la plupart des chroniqueurs. Vous pouvez tous nous y retrouver. Et puis, il y a des gens euh… On ne sait pas pourquoi ils sont dedans… »

Quelques erreurs

L’ancienne membre de la bande à Baba raconte qu’elle a apprécie ce livre, mais qu’il y a un « mais »… : « Il y a aussi des choses que je n’ai jamais dites. Je sais qu’il faut que ce soit à la gloire de TPMP et c’est bien normal. Par contre, je n’ai jamais dit: ‘Après l’interview de Pharrell Williams, tous les animateurs de C8 m’ont adressé des messages bienveillants et tous les gens du groupe Canal+ m’ont soutenue et ont essayé de me sortir de ce mauvais pas.’ C’est complétement faux. C’est absolument tout l’inverse. Je tenais quand même à le souligner. »

A l’époque, la chroniqueuse avait réalisé une interview chaotique de Pharell Williams, qui lui avait valu de nombreuses critiques, un moment particulièrement difficile pour elle. « À part cette petite broutille, il est top le bouquin, c’était top TPMP, sans cette émission, je ne serais pas là où je suis actuellement. Alors un immense merci à Cyril. Et un gros bisou à Jean-Luc, Thierry et Justine, les vrais”, a-t-elle conclu.

