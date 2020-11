L’EU Ecolabel. Il ne passera pas inaperçu.

Choisir de consommer durable, c’est facile, grâce à l’Ecolabel européen. L’EU Ecolabel est le label écologique officiel de l’Union européenne. Il permet aux consommateurs de reconnaître des produits de qualité et respectueux de l’environnement tels que des produits d’entretien, des mouchoirs, des chaussures, des gels douche, des savons et même des hôtels. Aujourd’hui, avec plus que 75.000 produits et services, le label écologique est reconnu à travers toute l’Europe.

Des critères rigoureux

L’EU Ecolabel se bat depuis des années contre le ‘greenwashing’. Les labels écologiques sont de plus en plus nombreux, mais l’EU Ecolabel se différencie en prenant en compte le cycle de vie complet d’un produit, depuis l’extraction et la sélection des matières premières, en passant par le processus de production, jusqu’au moment où le produit devient un déchet.

Les produits qui portent l’EU Ecolabel sont plus écologiques, fiables et plus doux pour votre santé. Pour détenir ce label, ils doivent satisfaire à une sélection de critères très rigoureuse. Par exemple, pour les cosmétiques, l’EU Ecolabel va plus loin que les critères légaux et interdit les composants ayant un éventuel effet perturbateur endocrinien, comme le triclosan et les parabènes. Afin d’éviter des réactions allergiques, les savons, les shampooings et les langes ne peuvent pas contenir de parfums.

Seuls 10 à 20 % des produits sur le marché peuvent obtenir l’EU Ecolabel. Il s’agit des produits les plus respectueux pour l’environnement. Pour garantir la qualité du label et répondre aux dernières innovations, les critères sont régulièrement revus. L’efficacité est également prise en compte.

Où trouver des produits EU Ecolabel ?

Les produits EU Ecolabel sont facilement reconnaissables au moyen du logo avec la fleur et les étoiles. Vous les trouverez dans les rayons de votre supermarché.

Des questions?

www.ecolabel.be

facebook.com/ecolabel.be