Entre 70 et 85 % des malades de la Covid perdent l’odorat

Selon diverses études de chercheurs qui travaillent sur la Covid, la perte d’odorat toucherait entre 70 % et 85 % des malades. Les femmes seraient un peu plus touchées.

Que serions-nous sans notre odorat ? Nombre de malades ayant contracté la Covid peuvent désormais répondre à cette question. Si cela n’empêche pas de vivre, ça affecte tout de même notre quotidien. Imaginez, ne plus sentir l’odeur du café le matin dans votre cuisine, trouver toute nourriture totalement insipide, ne sentir aucune odeur lorsque vous vous promenez en forêt ou passez devant un camion à gaufre. Récemment, un utilisateur de Tik Tok a montré à quel point le coronavirus avait altéré son odorat et son goût en mangeant des aliments improbables (oignon cru, pâte d’ail, jus de citron…).

Fin mars dernier, dès le début de l’épidémie, des scientifiques se sont penchés sur la question. Des professeurs de l’UMons ont suivi 150 patients qui avaient perdu l’odorat. Une grande majorité (80%) l’a retrouvé dans les deux mois, et la quasi-totalité (90%), dans les six mois. Les 10% restants attendent encore et espèrent que cela s’arrangera bientôt. Les médecins sont optimistes, et estiment que les patients devraient guérir.

Dans le détail, cette perte de l’odorat est due à une attaque du bulbe olfactif, qui est à la base de notre capacité à identifier des odeurs. Dans Le Soir, l’un des auteurs de l’étude, Jérôme Lechien, souligne que ce ne sont pas pas les neurones qui sont atteints mais les cellules autour des neurones. «Quand bien même ce serait une atteinte neuronale, elle n’est pas grave puisque le bulbe olfactif est un des seuls endroits du cerveau avec l’hippocampe, où les neurones peuvent se régénérer», note-t-il.