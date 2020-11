Quel est le profil des patients qui gardent des symptômes persistants?

D’après les derniers chiffres rendus publics par Sciensano, la Belgique compte une moyenne de 3.672 nouveaux cas sur les sept derniers jours, ce qui correspond à une diminution de 28%.

A ce rythme, nous devrions atteindre les 500 nouveaux cas en moyenne par jour pour les fêtes de fin d’année, a expliqué le porte-parole Yves Van Laethem.

Selon ce dernier, la plupart des contaminations se situent entre les 30 et 60 ans, tandis que l’on a constaté une baisse des cas chez les enfants et les adolescents, mais « ce n’était pas lié à la reprise de l’activité scolaire », a-t-il toutefois précisé.

Le nombre d’hospitalisations continuent également de diminuer avec 304 nouveaux patients par jour, soit une diminution de 34% par rapport à la semaine précédente. « Au niveau des chiffres, nous comptons donc actuellement un peu plus de 5.000 hospitalisations dont 1.194 sont en soins intensifs », a expliqué Yves Van Laethem.

Néanmoins, « nous insistons sur le fait, malgré les tendances positives, que la bataille est loin d’être gagnée. Les contaminations diminuent moins vite que lors de la première moitié du mois de novembre donc nous devons rester vigilants. »

Nous vous fiez pas seulement à la fièvre

« Si la fièvre fait effectivement partie des symptômes du Covid, moins de la moitié des patients en ont », a-t-il précisé. « Très souvent, nous sommes dans quelque chose qui ressemble à la grippe. Avec des plaintes, un essoufflement et une perte de goût ou de l’odorat. Si vous avez ce type de symptômes, il faut évidemment rester chez vous. »

Chez certaines personnes, les symptômes peuvent persister. « Heureusement, les symptômes disparaissent en une à deux semaines pour la majorité des individus. Pour ces personnes, cela n’est plus qu’un mauvais souvenir. Mais d’autres développent des symptômes persistants. Selon une étude de l’université d’Anvers, 20% des gens ont encore des plaintes après deux mois. En Angleterre, les chiffres grimpent jusqu’à 50%. »

Qui développe ces symptômes persistants?

« Les personnes âgées, ceux en surpoids et les femmes jeunes », explique Yves Van Laethem. « Il s’agit d’une extrême fatigue, d’un essoufflement, d’une toux persistante, de maux de tête ou encore de douleurs articulaires. Chez un petit pourcentage, les gens perdent également le goût et l’odorat pendant un mois ou deux. Certaines personnes peuvent également perdre les cheveux ou avoir des douleurs respiratoires ou cardiaques. Un problème rénal n’est également pas à exclure. »

Mais ces cas restent relativement rares. « Nous tentons d’investiguer afin de comprendre pourquoi le virus se développe chez les gens de cette façon. »

Les séquelles de l’infection

D’après Yves Van Laethem, le virus ne peut pas rester plus de huit jours dans le corps. « Il ne peut pas rester vivant au-delà de cette durée. C’est donc une infection aiguë mais ce sont des séquelles de cette infection ou des manifestations post-infectieuses. Ces symptômes se manifestent chez ceux qui ont été fortement infectés mais aussi les autres. »

En outre, ces symptômes « peuvent aussi exister après d’autres maladies grippales. Comme par exemple avec l’hépatite A, une mononucléose infectieuse ou une infection par le CNV. Ceci n’est pas une particularité unique du Covid. La spécificité du Covid par rapport aux autres maladies que j’ai citées reste à établir. »

Quant au pourcentage du nombre de personnes qui souffrent de ce type de symptômes, « il est très dur à établir ». De plus, « on ne sait pas non plus donner le temps exact de guérison. Et on essaye de comprendre les mécanismes qui font que ces symptômes persistent. Nous avons besoin d’études à ce sujet. Je rappelle évidemment que la grande majorité des gens guérissent en une ou deux semaines. Bien entendu, nous ne négligeons pas ceux qui ont ces symptômes et nous les invitons à écouter leur médecin traitant pour être bien suivi. »