Christophe Pauly est le chef de l’année du Gault & Millau

Christophe Pauly, du restaurant Le Coq aux Champs à Soheit-Tinlot (province de Liège), a été désigné chef de l’année par Gault & Millau Belux, a annoncé son CEO Marc Declerck, lors de la présentation de l’édition 2021 du célèbre guide à Brussels Expo.

La présentation du nouveau Gault & Millau, qui est l’un des moments les plus attendus de l’année dans le secteur gastronomique, a dû s’adapter à la crise sanitaire. La grand-messe de présentation de la dix-huitième édition de la version belgo-luxembourgeoise du guide n’a donc été que virtuelle.

Christophe Pauly, du Coq aux Champs, a été désigné chef de l’année. Il succède ainsi à Bert Meewis du Slagmolen.

Le guide a tenu à saluer un chef qui « travaille avec les meilleurs ingrédients, souvent issus du terroir wallon et qui, en tant que NorthSeaChef, opte pour ce que nos pêcheurs ramènent de meilleur ».

« Comme les meilleurs chefs, il atteste de sa créativité et de ses qualités techniques en surprenant avec des desserts exceptionnels, légers, aériens ou amusants. La finesse et l’équilibre parfait des plats sont deux caractéristiques récurrentes de son style », a souligné le CEO de Gault & Millau Belux Marc Declerck.

Le lauréat s’est dit très ému et surpris par la récompense. « Cela me convainc de ne pas me laisser influencer dans ce que je fais, de continuer à faire une cuisine qui reflète mon identité, ce que je suis. Ca me conforte dans la direction que je prends, dans mes idées de simplicité. »

Le guide jaune a aussi mis à l’honneur ses jeunes chefs de l’année: David Grosdent (L’Envie – Zwevegem) pour la Flandre, Stefan Jacobs (Hors Champs – Gembloux) pour la Wallonie et Kevin Lejeune (La Canne en Ville) pour Bruxelles.

Hof van Cleve et Bon Bon toujours au top