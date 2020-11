A 19 ans et « en pleine forme », il meurt du coronavirus en 48 heures

En Angleterre, un jeune catcheur de 19 ans « en forme et en bonne santé » est mort à peine 48 heures après avoir été testé positif au coronavirus, selon le Daily Mail.

Cameron Wellington, un catcheur professionnel de Birmingham, avait été diagnostiqué positif mardi dernier. Mercredi soir, sa mère Jane l’a emmené d’urgence à l’hôpital Walsall Manor car sa respiration devenait problématique.

A peine une heure plus tard, cette mère de six enfants a reçu un appel téléphonique du personnel soignant pour lui dire que son taux d’oxygène avait chuté et qu’il « n’en avait plus que pour une heure ».

Opéré d’urgence aux poumons, il a ensuite été transporté à l’hôpital Glenfield de Leicester pour des soins spécialisés. Là, des chirurgiens l’ont opéré du cœur, mais Cameron décédait malheureusement peu de temps après, moins de deux jours après avoir été testé pour la première fois positif au virus. Ses parents étaient à ses côtés.

« C’est un choc énorme pour nous », a déclaré sa mère au Daily Mail. « Cam était en surpoids mais il était en forme et en bonne santé. »

« Cameron et moi avons alors développé des symptômes et avons été testés positifs mardi. Au début, Cam a toussé, mais son état s’est rapidement aggravé. Il était catégorique, il allait bien mais il devenait tout blanc ».

« Je l’ai conduit aux urgences et je lui ai donné une note à transmettre au personnel car, à ce moment-là, il était trop essoufflé pour parler. Je lui ai dit que je le reverrais bientôt et je suis rentré chez moi à Mossley. Mais en moins d’une heure, j’ai eu un autre appel, les niveaux d’oxygène de Cam avaient chuté à 10%. Il a été mis sous oxygène et placé dans le coma. L’hôpital nous a dit qu’ils ne pensaient pas qu’il vivrait plus d’une heure. Il l’a fait, ils l’ont mis sous dialyse et son taux d’oxygène a commencé à remonter. »

« Ses poumons ont été opérés. Aux premières heures de jeudi, il a subi une autre opération, cette fois au cœur. À 9h20, nous avons reçu un appel Skype de l’hôpital, ils nous ont montré Cameron à l’écran et nous ont conseillé de nous rendre à l’hôpital. Nous devions porter des combinaisons de protection, des masques, des gants et des viseurs. Nous avons passé quelques heures avec lui avant qu’il ne décède à 14 h 50. »

Une page GoFundMe a été créée pour collecter des fonds pour les funérailles de Cameron.