Test de Godfall : Que vaut cette exclu PS5 (et PC) ?

Godfall fait partie des quelques rares jeux à accompagner le lancement de la PS5. Faut-il pour autant se jeter dessus ? Pas sûr. Voici notre test.

Godfall, qu’est-ce que c’est ?



Godfall est un tout nouveau looter-slasher next-gen. Découvrez un univers fantastique peuplé de chevaliers héroïques et de magie arcanique. Partez à l’aventure dans cet action RPG fantastique basé sur des combats au corps à corps intenses, dans lequel les joueurs récupèrent du butin, portent des ensembles d’armure légendaires et affrontent des ennemis redoutables. Accomplissez des missions difficiles pour recevoir de fabuleux butins, tout en anéantissant les armées qui se dressent contre vous.

Un titre historique

La genèse de Godfall est intimement liée à l’arrivée de la nouvelle génération de consoles de salon puisque Godfall est et restera le premier jeu annoncé sur PS5. C’était le 12 décembre 2019 à la cérémonie des Game Awards. Dix mois plus tard, le titre développé par Counterplay Games et édité par Gearbox fait bel et bien partie du catalogue de lancement de la PlayStation 5. Godfall est également disponible sur PC via l’Epic Games Store, mais du côté des consoles, c’est pour le moment une exclusivité PS5. Il fait également partie des premiers jeux à inaugurer le nouveau tarif des jeux new-gen avec un prix de 79,99 € sur le PS Store (unique moyen pour les possesseurs d’une PS5 Digital Edition d’y accéder). Enfin, il faut noter que le jeu nécessite d’être connecté à Internet pour y jouer mais que, contrairement à ce qui avait été annoncé il y a quelques semaines, un abonnement PS Plus n’est pas nécessaire pour y jouer en solo.

Vous avez dit bling-bling ?

Godfall surprend par sa direction artistique qui met à l’honneur les couleurs vives et des chevaliers futuristes aux armures scintillantes. Qu’on adhère ou non à cet univers, il faut avouer que visuellement, le jeu est vraiment très beau sur PS5 et qu’il tourne dans une fluidité parfaite, du moins lorsqu’on privilégie le mode « performance » et ses 60 images par secondes. Les développeurs se sont faits plaisir en ajoutant des particules, des braises et des étincelles dans tous les sens. Même chose avec les reflets. Godfall est vraiment un jeu scintillant, voire bling-bling et tape à l’œil, et qu’on aime ou qu’on déteste, sa direction artistique a le mérite d’être originale. On ne peut pas dire qu’il en soit de même pour le scénario, qui n’a rien de très passionnant et qui nous a clairement laissés sur notre faim. N’espérez pas être plongé dans une histoire haletante, remplie de dialogues et de cinématiques. Godfall est clairement orienté sur les butins et les combats.

Un gameplay efficace

Du côté de la jouabilité, Godfall est axé sur les combats au corps-à-corps avec cinq types d’armes (épée, lance, etc.) au gameplay bien différents. Ici, pas d’armes à feu ou d’arcs pour tirer à distance. Il n’y a pas non plus la possibilité de faire des sauts par exemple. Le système de combats repose sur des attaques, des esquives et des parades à effectuer dans le bon timing, et le maniement du bouclier qu’il est également possible de lancer sur les ennemis. Force est de constater que ce gameplay très dynamique est réussi et efficace.

Malgré des combats plutôt coriaces, le jeu reste accessible à tous les joueurs grâce à ses trois niveaux de difficulté différents. Enfin, il est jouable seul ou jusqu’à trois en coopération local. Néanmoins, il ne propose aucun système de matchmaking et vous pouvez uniquement jouer avec des joueurs qui sont dans votre liste d’amis.

Des combats et des coffres

Godfall se présente lui-même comme un « looter-slasher », ou slasher à butin. Cela signifie que le butin récupéré sur les ennemis et l’ouverture de coffres sont au cœur du jeu. Tous ces éléments permettent de constamment améliorer son équipement (armes mais aussi anneaux, pendentifs, bannière, etc.) pour devenir toujours plus puissant. Pour la durée de vie, comptez une quinzaine d’heures pour terminer le jeu en ligne droite et plus du double si vous voulez explorer les moindres recoins des trois environnements de Godfall. Néanmoins, à moins d’être addict aux coffres et aux combats, le jeu se montre rapidement répétitif et le contenu manque de variété.

Notre verdict

Godfall brille par ses graphismes et ses combats. Cependant, il se montre bien trop répétitif et pauvre en contenu pour se montrer pleinement convaincant, surtout à un prix de vente conseillé de 79,99 €. Si vous aimez les grosses armures brillantes et enchaîner le loot et les combats, Godfall vous plaira peut-être. Mais si vous cherchez un bon jeu pour profiter à fond de votre nouvelle PS5, on vous conseillera plutôt de vous tourner vers des titres comme Spiderman’s Miles Morales, Demon’s Souls ou encore Assassin’s Creed Valhalla. 3/5

Découvrez le trailer de lancement :