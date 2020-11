« Connectés » (Amazon Prime), quand l’apéro virtuel vire au cauchemar

Ça y est, les films sur le confinement débarquent. En attendant de découvrir celui de Dany Boon (‘8 rue de l’Humanité’ sortira sur Netflix) ou de Michael Bay (‘Songbird’), voici ‘Connectés’, tourné pendant le premier, et prêt pile pour le second.

Réunissant Michael Youn, Stéphane de Groodt ou Audrey Fleurot (mais par écran interposé), on y suit l’histoire d’un apéro Zoom entre amis qui tourne soudain mal, quand l’un des participants est agressé en direct par un invité-mystère… qui semble connaître tous leurs petits secrets. Bon, passé l’enthousiasme de la nouveauté, le dispositif ‘conf-call’ fatigue un peu sur la longueur, mais heureusement les rebondissements du scénario (même les moins subtils) nous empêchent de raccrocher. Un peu comme dans ‘Le Jeu’ (2018) où des amis fouillent dans leurs portables, la fin est un peu bâclée, mais la partie en vaut la chandelle.

