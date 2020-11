Cette localité américaine ne verra plus le soleil avant 2021

Depuis le 18 novembre dernier, les habitants d’Utqiaġvik, une petite localité de l’Alaska, ont dit adieu au soleil pour une période de 66 jours. Ils ne verront en effet plus l’astre diurne avant le 23 janvier prochain !

Ce phénomène est connu sous le nom de « nuit polaire » et a lieu tous les ans dans la petite ville d’Utqiaġvik . Les 4.300 habitants ont tout de même droit à quelques faisceaux de lumière à l’aube, même si le soleil reste sous l’horizon. « Ce ne seront pas les ténèbres complets », confirme Danielle Banks, une présentatrice tv américaine. « Il y aura chaque jour quelques heures avec suffisamment de lumière pour vivre, mais ces gens ont techniquement vécu leur dernier coucher de soleil de 2020 ».

At 1:30pm AKST this afternoon, the sun will set and Utqiaġvik will enter a 66 day period of polar night. The sun will rise again on January 23rd, 2021. #akwx pic.twitter.com/iN4KXGxBh9

— NWS Fairbanks (@NWSFairbanks) November 18, 2020