Une candidate de « The Voice Kids » harcelée et frappée après son passage dans l’émission

Satine, ancienne candidate de « The Voice Kids », a vécu un véritable cauchemar après s’être retrouvée sous les feux des projecteurs de l’émission. Insultes, menaces, violence physique… Ce jeudi, elle a courageusement pris la parole pour raconter ce calvaire insoutenable sur le plateau de Touche Pas À Mon Poste.

En 2015, Satine, 10 ans, était sous les projecteurs de l’émission « The Voice Kids ». Lors des auditions à l’aveugle, son interprétation du titre « Il m’a montré à Yoodler » de Manon Bédard avait séduit Patrick Fiori. L’artiste avait buzzé pour l’embarquer dans l’aventure qu’elle poursuivra jusqu’aux battles. Mais après son passage dans le célèbre télécrochet, le cauchemar a commencé dans la cour de récré.

« C’était du harcèlement scolaire en fait. On pense tous que c’est de la jalousie mais c’est quelque chose qui est presque insoutenable », raconte l’adolescente, aujourd’hui âgée de 16 ans, sur C8.

« Ça a commencé par des petites remarques, puis elles sont devenues plus blessantes. Il y a eu des insultes : ‘tu te la pètes’, ‘tu prends la grosse tête’, ‘t’es une p*te’, ‘salo**’… Et ça a fini par des coups », a-t-elle courageusement révélé.

« Ils vont finir par me tuer »

« Au bout du troisième coup, on s’est dit que ce n’est pas normal. On me poussait des bancs, on me faisait tomber, on me mettait des claques, des coups de poings… Avec le coup de poing, on se dit que c’est trop. Je me disais, ‘ils vont réussir à me tuer ! ’»

Pour la sortir de ce cauchemar, ses parents ont décidé de déménager et de changer Satine d’établissement scolaire. Aujourd’hui, elle mène « une vie d’ado normale ». Mais le harcèlement laisse des traces.

Satine a profité de son passage sur le plateau de TPMP pour mettre en garde sur la médiatisation des enfants. « Même s’il y a des psychologues dans l’émission, il y a une telle pression, une telle médiatisation sur les épaules d’un gamin de 6 ans… Quand tu fais une émission et que tu vas à l’école, les gamins n’ont pas le temps de prendre du recul. Donc, tu t’en prends plein la gueule », conclut l’ado, critique sur l’émission qui, ajoute-t-elle, lui a tout de même permis de réaliser son rêve.