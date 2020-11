La nouvelle Game & Watch de Nintendo, le cadeau parfait pour les geeks ?

Il n’y a pas que la PS5 et la nouvelle Xbox dans la vie ! Entre ces deux lancements, Nintendo a également lancé une « nouvelle » console. Dix fois moins chère que les deux autres, la nouvelle Game & Watch trouvera parfaitement sa place sous le sapin des geeks nostalgiques.

En 2016, Nintendo surfait sur la vague du rétrogaming en lançant la Nintendo Classic Mini, une réplique miniature de la NES. Un an plus tard, le géant japonais continuait sur sa lancée avec la Super NES Mini. Alors que les fans attendaient avec impatience la N64 Mini et la GameCube Mini, Nintendo a surpris tout le monde en annonçant en septembre dernier un tout nouveau dispositif de jeu inspiré des consoles rétro Game & Watch.

La Game & Watch revisitée

La Game & Watch: Super Mario Bros. est disponible depuis le 13 novembre dernier au prix de 49,99 €. Elle rend hommage à la Game & Watch, la toute première console de jeu portable conçue par Nintendo, sortie en 1980 au Japon. Quarante ans plus tard, ce nouveau modèle conserve les dimensions de la Game & Watch originale mais il s’accompagne de nouveautés bienvenues. Fini les piles, la console embarque une batterie et est rechargeable via un câble USB-C fourni dans la boîte. Adieu aussi l’écran monochrome et place à un bel écran couleur.

De plus, cette Game & Watch intègre non pas un mais trois jeux : Super Mario Bros., Super Mario Bros 2., et Ball. Enfin, en appuyant sur le bouton ‘Time’, la console portable se transforme en une étonnante horloge numérique animée. Elle est très amusante et très bien faite puisque chaque minute, c’est Mario qui s’occupe de changer l’heure. Au total, il y a 35 animations différentes.

Un bel objet

La Game & Watch: Super Mario Bros. reste avant tout un bel objet à la finition exemplaire. Un concentré de nostalgie remis au goût du jour. Le souci du détail se retrouve jusque dans le packaging avec un message « caché » sur la languette de la boîte. Est-ce qu’on passera des dizaines d’heures à (re)jouer à Super Mario Bros. sur un minuscule écran et à jongler avec Ball ? Pas sûr ! Est-ce que cette nouvelle Game & Watch est un bel objet qui fait plaisir à avoir et qu’on exposera fièrement dans sa collection ? Assurément !

Bref, si vous cherchez une idée cadeau originale pour un budget de 50 €, cette Game & Watch Super Mario Bros. en ravira plus d’un !

Thomas Wallemacq