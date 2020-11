Circuit rando: La forêt de Soignes et l’écoduc de Groenendael

On s’y rend en quelques arrêts de tram depuis le centre de Bruxelles, et on peut y trouver le calme presque total: la forêt de Soignes est un havre de paix en bordure de Bruxelles. Et entre la zone de l’écoduc de Groenendael et les étangs, la zone est idéale pour observer quelques animaux et oiseaux.

Distance: 26 km



Dénivelé: 150 D+



Durée: 6 heures



Niveau de difficulté: 3/5

A voir sur le chemin: L’écoduc de Groenendael est en service depuis 2018. Il permet aux animaux de passer d’un secteur de forêt à un autre. Ceux-ci voient donc leur territoire augmenter, et permet de fortifier leur population. Sans ce système, ils seraient cloisonnés dans les différents blocs forestiers, sans contact entre eux, ce qui serait néfaste à la diversité des espèces. L’écoduc est utilisé par des renards, des chevreuils, et nombre d’insectes et d’amphibiens. La zone est donc propice à l’observation animale. Il faut par contre éviter de trop s’approcher du pont, au risque de dissuader les plus gros animaux de l’utiliser.

Le parcours: Juste derrière l’hippodrome de Boisfort, la Drève du Comte permet de rejoindre le chemin des tumuli. Cette allée goudronnée mène jusqu’à la gare de Groenendael. Un peu avant d’arriver à ce carrefour avec le ring, un sentier sur la droite permet de se diriger vers l’arboretum de Groenendael, puis vers les étangs. Une fois ceux-ci traversés, remonter tout droit dans la forêt pour arriver dans une zone déboisée, entretenue par du bétail. On se trouve alors sur l’ancien hippodrome de Groenendael, et à quelques centaines de mètre seulement de l’écoduc. C’est donc un bon endroit pour observer la faune sans risque de nuire au site.

Après avoir profité de ce site, le sentier poursuit en longeant à distance le ring. Il passe devant la loge royale, qui est tout ce qu’il reste de l’hippodrome qui a fermé ses portes en 2001. Au carrefour de Groenendael, on traverse pour trouver dans la diagonale un nouveau sentier, qui plonge vers d’autres étangs. Ceux-ci permettent de s’éloigner progressivement des bruits du ring et retrouver un peu de tranquillité, tout en observant de nombreux oiseaux (notamment des hérons).

On revient ensuite vers la gare de Groenendael. De l’autre côté de la Chaussée de la Hulpe, un sentier s’enfonce à nouveau dans la forêt de Soignes. On passe à proximité de l’écoduc, mais cette fois-ci de l’autre côté. Un peu plus loin, un tunnel permet de passer sous le ring et rejoindre l’autre bloc de la forêt.

De là, la drève de Lorraine permet de revenir vers Bruxelles. Les plus fatigués continueront tout droit jusqu’au bois de la Cambre. Pour les autres, il est possible de poursuivre cet itinéraire en empruntant sur la droite le GR126, un agréable sentier qui serpente entre les collines de la forêt. Il mène jusqu’aux étangs du Vallon des Enfants Noyés (un sinistre nom qui n’est dû qu’à une erreur de compréhension). Ensuite, de nombreux sentiers ramènent les promeneurs vers le Bois de la Cambre.

Bon à savoir: Les couleurs d’automne sont toujours magnifiques. L’ampleur de la forêt de Soignes ne les rend que plus impressionnantes, notamment début novembre. Les plus imaginatifs y voient parfois une ressemblance avec les lacs et forêts… du Canada.

S’y rendre: On peut s’engager dans la forêt de Soignes depuis ses nombreuses entrées desservies par la Stib. Ici, nous démarrons au niveau de l’hippodrome de Boisfort, où la Drève du Comte permet de rejoindre le chemin des tumuli.