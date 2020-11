PHOTOS. Elle crée un sapin de Noël à base de bouteilles de vin vides

Une Anglaise a provoqué le buzz sur les réseaux sociaux en postant une photo de son sapin composé de bouteilles de vin vides.

A l’approche des fêtes de fin d’année, nous sommes de plus en plus nombreux à installer chez nous un sapin de Noël, qu’il soit naturel ou artificiel. Mais depuis quelques années, une autre tendance gagne de plus en plus de popularité: le sapin de Noël fait maison, souvent à base de bois.

Une mère de famille anglaise a décidé de surfer sur cette tendance en créant son propre sapin de Noël. Originalité de ce dernier, il est composé d’une centaine de bouteilles de vin vides. « Je l’ai monté il y a six ans et il se porte comme un charme », a commenté la principale intéressée. On vous laisse apprécier le résultat.