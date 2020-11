Des scientifiques ont découvert que l’ornithorynque, un des animaux les plus curieux qu’il existe, a la fourrure fluorescente.

C’est un des animaux les plus étranges de la planète. En plus d’être un des seuls mammifères à pondre des œufs, de posséder un bec de canard et une queue de castor; l’ornithorynque serait également fluorescent. C’est en tout cas le résultat d’une étude publiée dans la revue Mammalia. La fourrure de l’animal prend en effet une teinte vert-bleu lorsqu’elle est exposée aux ultraviolets.

