La séquence « écœurante » vécue par Inès de Koh-Lanta et jamais diffusée

La finaliste de la dernière saison est revenue sur un moment particulièrement dégoûtant qu’elle souhaiterait ne jamais avoir vécu.

On le sait, les conditions de vie sur Koh-Lanta sont particulièrement difficiles. Peu de nourriture, encore moins d’hygiène… C’est d’ailleurs sur ce second aspect, finalement peu visible pour les téléspectateurs, que s’est confiée Inès, candidate de la dernière saison de l’émission, lors d’un live sur Instagram. Interrogée par une internaute qui désirait une anecdote, l’aventurière n’a pas hésité à partager une mésaventure jamais diffusée à l’écran.

« Vous n’êtes pas prêts », lance d’emblée la finaliste. « On allait parler entre Jaunes, un peu plus loin du camp. Donc, on marche dans le sable en longeant la plage et là… Il s’avère que quelqu’un s’était lâché la nuit, avait recouvert sa surprise de sable, et qui y a foutu le pied dedans ? Telle une victime les larmes aux yeux et écœurée, je suis allée me rincer en pleurant. 100% Koh-Lanta ».