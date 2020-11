C’est un acteur français qui séduit les Américains. Tomer Sisley, héros de la série Balthazar sur TF1, n’a jamais voulu déménager à Hollywood car cela l’aurait éloigné de ses enfants, confie-t-il à Paris Match.

Tomer Sisley a toujours fait passer ses deux enfants, Liv Shaya (12 ans) et Levin (9 ans), avant sa carrière. Dans une interview à Paris Match, l’acteur de 46 ans confie s’être « durement battu » avec leur mère, Julie Madar, pour obtenir la garde partagée.

La star de Largo Winch s’est vue proposer de nombreux rôles aux Etats-Unis mais il a toujours refusé de déménager pour le bien-être de ses enfants. « Je ne me l’autorise pas. J’ai déjà refusé des opportunités énormes. Partir longtemps, je ne pouvais pas… J’ai deux enfants qui vont à l’école ici. Je me suis battu durement avec leur mère pour les avoir une semaine sur deux et je ne compte pas y renoncer« , explique-t-il au magazine.

« J’avais peur de rompre le lien »

Tomer Sisley a même refusé un rôle dans Game of Thrones pour les mêmes raisons. Dans une récente interview au magazine Apollo, il avait déjà évoqué ce sacrifice qu’il n’a jamais regretté. « J’étais en pleine séparation de la mère de mes enfants et ça ne se passait pas très bien. Et je ne voulais pas me retrouver loin de mes enfants, j’avais très peur à cette époque-là qu’en partant en tournage loin, ça allait rompre le lien que j’avais avec mes enfants qui étaient en bas âge et je ne pouvais pas trop me le permettre. (…) Aujourd’hui, on est une vraie famille recomposée, je suis avec la femme de ma vie, ils ont passé beaucoup de temps avec papa donc ils savent que je suis là, que je les aime et que je me suis battu pour eux« .

Tomer Sisley est marié avec Sandra de Matteis (photo), une organisatrice de soirées avec qui il était en couple avant de connaître Julie Madar.

On verra bientôt l’acteur dans le film « Don’t look up » aux côtés de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep ou encore Cate Blanchett. Rien que ça !