L’inquiétante mutation du coronavirus observée chez les visons probablement éteinte

Une mutation transmissible à l’homme du coronavirus chez les visons au Danemark, jugée problématique car pouvant potentiellement menacer l’efficacité d’un futur vaccin, est «très probablement éteinte», indique le ministère danois de la Santé.

«Aucun autre cas de la mutation provenant des visons Cluster 5, n’a été détecté depuis le 15 septembre, c’est pourquoi l’Institut en charge des maladies infectieuses (SSI) estime que cette mutation est très probablement éteinte», estime le ministère. Il a annoncé la levée de la plupart des restrictions dans la région touchée. En place depuis le 5 novembre, ces restrictions étaient particulièrement drastiques selon les critères danois (limitation des déplacements, fermeture des bars, cafés et restaurants notamment).

La détection de cette mutation avait poussé le Danemark à ordonner l’abattage de tout son cheptel de plus de 15 millions de visons. Tous les visons de la région touchée ont été abattus et l’abattage des autres bêtes est en cours. A ce jour, 10,2 millions d’animaux ont déjà été tués dans l’ensemble du Danemark.

Avec trois fois plus de visons que d’habitants, le petit royaume nordique en est le premier exportateur mondial, et deuxième producteur derrière la Chine. Or l’animal prisé des fourrures de luxe pose des problèmes dans la lutte contre le Covid-19: il peut non seulement contracter la maladie, mais aussi réinfecter l’homme. SSI a identifié quatre autres mutations provenant du vison mais qui ne présentent pas la même problématique que le cluster 5, qui avait été détecté chez 12 personnes en août et en septembre.